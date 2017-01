Circa 300 de băcăuani au participat, duminică seara, la o manifestație în Piața Tricolorului din Bacău, pentru a protesta împotriva proiectului de grațiere colectivă propus de guvern. Manifestanții s-au adunat în jurul orei 16.00, sub supravegherea jandarmilor. O mare parte din grupul protestatarilor a participat, apoi, la un marș pe trotuarele din centrul Bacăului, strigând sloganuri de genul „Jos Corupția”, „Jos PSD”, „Demisia!” sau „Jos comuniștii”. Participanții purtau foi de hârtie A4, scoase la imprimantă, pe care se putea citi „Jos Ciorbea”, „În democrație hoții stau la pușcărie” sau „PSD, nu uita, asta nu e țara ta”. În mijlocul demonstranților din Piața Tricolorului s-a aflat și deputatul USR de Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, dar și alți membri ai partidului. 1 of 11 1 SHARES Share Tweet

