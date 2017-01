Un grup de liberali, foști parlamentari, reacționează față de situația în care a ajuns PNL. Ei au semnat un document intitulat „Manifest către membrii și simpatizanții partidului”, prin care trag un semnal de alarmă și propun luarea mai multor măsuri, printre care „alegeri pornind de la baza partidului, cu programe de viziune și acțiune politică, cu respectarea dreptului de a candida și de a alege al tuturor membrilor declarați ai PNL”. De asemenea, ei propun instituirea unui sistem electoral prin care viitorul președinte al partidului să fie desemnat prin votul tuturor membrilor PNL. „Au trecut 45 de zile de la rezultatul umilitor al alegerilor parlamentare, când electoratul ne-a sancționat pentru erorile politice pe care le-am făcut în ultimii doi ani. În fața refuzului deținătorilor temporari ai funcțiilor de conducere de a organiza o dezbatere pentru analiza realistă și onestă a situației PNL credem că este datoria noastră să acționăm și să luăm inițiativa. Membrii partidului își doresc această acțiune, societatea românească ne observă, este momentul să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor (…) Eșecul de astăzi al PNL este rezultatul ignorării problemelor interne și mai ales a dorințelor și aspirațiilor societății românești. Procesul de unificare PNL-PDL a durat prea mult și a fost condus fără curaj și fără viziune politică. Comunicarea catastrofală, cu metode și prin persoane prost alese au dus la pierderea încrederii electoratului de dreapta care ne-a considerat incapabili de guvernare”, se arată în manifest. Printre semnatarii documentului se numără și fostul senator băcăuan Dragoș Luchian, precum și fostul deputat Viorica Marcu. „Lucrurile nu mai pot continua așa, de aceea am lansat acest apel. Deja se văd efectele manifestului, dat fiind anunțatele alegeri din partid, de la bază înspre vârf”, a spus Dragoș Luchian, care a menționat că rămâne un liberal convins indiferent de conjuncturile politice. De menționat că Dragoș Luchian și Viorica Marcu au decis în toamna trecută să nu mai candideze pentru Parlament pentru a face loc altor liberali, după cum au declarat la momentul respectiv. 0 SHARES Share Tweet

