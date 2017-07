Toate mămicile au nevoie, din când în când, de o mică pauză, de aceea, e bine și important ca ele să-și ia inima în dinți și să iasă pentru câteva ore, la o întâlnire ”cu fetele”. Centrul Părinții Spun Prezent a pus la cale, în acest sens, ”Șueta Mămicilor”, o întâlnire deschisă la care mămicile din Bacău să poată veni nu doar pentru a se relaxa două-trei ore, dar și pentru a da frâu liber fricilor lor de mămici, normale de altfel, un subiect bun de dezbatere propus de psihologul Celina Toni Ivan. ”Ce faci atunci când simți nevoia să iei o mică pauză? Te întâlnești cu fetele la o șuetă! Vă propun să ne reconectăm și să povestim despre: Frici de Mămici. Ați avut? Aveți? Cum le manageriați? Cine vă ajută? De unde vin fricile? Dezbatem împreună subiectul, socializăm și ne simțim bine”, spune Celina Toni Ivan. Șueta se petrecere miercuri, începând cu ora 17.00, la Clubul Oblio din str. Miron Costin nr.11, Bacău, accesul fiind liber. 0 SHARES Share Tweet

