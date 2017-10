Iubitorii artei plastice din Slănic Moldova au vibrat zilele trecute la vernisajul unei expoziții care „a unit malurile Prutului” prin împărtășirea unor emoții foarte puternice. Un prim motiv de bucurie la vernisajul expoziției „Maeștrii în Slănic, Conexiuni România – Republica Moldova” a fost dat de faptul că frumoasa bijuterie arhitectonică a stațiunii de la poalele Munților Nemira – Cazinoul, a găzduit acest deosebit eveniment cultural. Astfel, urcând treptele în spirală ale acestei clădiri, ce a fost închisă publicului în ultimii ani, „o revărsare” de culori a cuprins spațiul luminos al Cazinoului, unde o sală de spectacole cu locuri și balcoane și un imens policandru așteaptă să fie puse în valoare pentru a-i bucura pe iubitorii culturii. Cele peste 20 de lucrări expuse reprezintă rodul muncii de o săptămână a peste 10 artiști plastici din România și din Republica Moldova, care s-au aflat într-o tabără de creație, ce a fost organizată de Galeria „Europe s Art” din Bruxelles în parteneriat cu Primăria Slănic Moldova. După cum ne-a declarat directorul acestei galerii, Iana Stanțieru „printr-un proiect de promovare a artiștilor plastici din Estul Europei am adus împreună, în această tabără 7 artiști plastici din Republica Moldova și 6 din România. Primul proiect al nostru de promovare a fost pentru artiștii plastici din Republica Moldova, acum am avut în vedere și artiști plastici din România pentru ca în viitor să cuprindem în aceste acțiuni pictori și sculptori și din alte țări ale Europei de Est. O parte din lucrările prezente la această expoziție vor fi expuse și la Bruxelles”. Destăinuindu-ne cum de a fost ales Slănicul Moldovei pentru acest proiect Iana Stanțieru a menționat:„În vara acestui an am fost prezentă aici când șase artiști plastici din Brazilia au realizat timp de o lună lucrări ce au fost inspirate de istoria și tradițiile acestor locuri. Atunci slăniceanca Georgiana Teodorescu (artist plastic ce s-a stabilit peste Oceanul Atlantic în America), a pus în aplicare un proiect («Context»), care nu numai că a dat strălucire rezidenței internaționale în artă dar a și înscris această frumoasă stațiune pe harta localităților unde au loc evenimente artistice de prestigiu. De aceea, ne-am gândit ca anul viitor să putem derula aici Proiectul internațional «Femeile în artă pentru pace», care să fie realizat cu sprijinul Consiliului Europei și a Organizației Națiunilor Unite”. Prof. univ. Eleonora Brigalda (care este și doctor în studiul artelor, artist plastic dar și critic de artă în Republica Moldova), a bucurat pe cei prezenți vorbind despre lucrările aflate pe simezele acestei expoziții. Ea a declarat: „Dacă Barbizonul a fost o mică localitate de lângă Paris, ce a devenit din locul preferat de întâlnire al artiștilor «leagănul» unei școli de pictură și Slănicul Moldovei, prin deschiderea ce o are în lume datorită izvoarelor de apă minerală și prin frumoasa arhitectură a locului, a devenit locul de întâlnire a artiștilor plastici, atrași și de natura deosebit de pitorească. Aici «s-au unit malurile Prutului» închegându-se această expoziție. Astfel, din rândul artiștilor plastici din Republica Moldova Gheorghe Oprea prezintă în lucrările sale o sinteză între abstract și real îmbinând elemente ale picturii tradiționale cu elemente moderne, Liviu Hâncu a dorit să surprindă frumusețea toamnelor de la Slănic Moldova (mărturisind că «nu-i ajung culorile» ) iar Eleonora Romanescu vine în această expoziție cu o pictură suavă, plină de farmec. Făcând primii pași pe tărâmul artelor Antonina Mamonova practică o pictură într-o formulă decorativă. Gheorghe Șărnă, un pictor din Republica Moldova ce are un stil aparte, a pictat izvoarele de la Slănic Moldova și a menționat că «metaforic, simți cum te inundă galbenul de aici!». Ofelia Furtună, reprezentanta Școlii ieșene de pictură, și-a deschis sufletul către Slănic Moldova, lucrarea pe care a realizat-o fiind «o fereastră deschisă cu inima ei»! Cât de aproape este de locurile acestea! Cornelia Perianu (restaurator la Muzeul de artă al României), ne transmite o pasiune a ei – dragostea pentru tradițiile spațiului românesc, realizând pictarea unei case vechi, rămase în paragină din Slănicul Moldovei. Expoziția prezintă și lucrări semnate și de alți artiști plastici , toți expozanții dovedind faptul că au văzut cu ochii, au folosit culorile dar au pictat cu sufletul!” Prezent la vernisajul acestei expoziții primarul orașului – stațiune Slănic Moldova, Gheorghe Baciu, a declarat: „Sunt foarte bucuros că Slănicul are din ce în ce mai multe evenimente cultural – artistice. În acest an s-a făcut o punte de legătură între trecutul stațiunii (George Enescu a cântat în foișorul Parcului din Slănic, mulți alți artiști au creat aici) și prezent. Această expoziție este o continuare a evenimentului internațional «În context» din vară (la care a fost prezentă și Alexandra Nechita – «Micuța Picasso») și iată că lucrările se așează ușor – ușor și Slănicul este înnobilat cu cât mai mulți oameni cu suflet mare!” Menționăm că la vernisajul acestei expoziții au fost prezente Georgiana Teodorescu (marea susținătoare a artei pe valea Slănicului) și interpreta de muzică populară Alina Ureche, din Basarabia. Ea este câștigătoare a Concursului de romanțe „Crizantema de Argint” de la Chișinău iar la vernisajul acestei expoziții a susținut un scurt recital, ce a făcut ca să vibreze și mai mult „malurile Prutului” la înflăcărarea cu care a rostit prin cântec „aici cânt, aici mi-e bine / sunt cu frații lângă mine!” 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.