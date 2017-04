Cultura Majoratul I.D.Fest: Au început înscrierile! de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ești invitat la majorat! Până pe 15 iunie 2017, te poţi înscrie la cea de-a XVIII-a ediţie a Festivalul Naţional de Teatru în Limba Română pentru Tineri Ingenious Drama Festival! I.D.Festul pregătește majoratul verii. 10 zile de festival, spectacole de teatru, de improvizație, ateliere susținute de traineri profesioniști, activități non-formale, proiecții de filme. Toate destinate tinerilor cu pasiune pentru teatru, sutelor de spectatori și concurenți. Și tu te numeri pe lista de invitați! Până ieri, nu s-a dat startul înscrierilor la festival. Azi 18. Aplică acum în cadrul celor patru secțiuni de concurs: Secțiunea Spectacol- destinată trupelor de adolescenți din țară; Secțiunea One Man Show pentru studenți – ediția de anul acesta oferă șansa studenților, indiferent de profil, de a participa la această categorie. Secțiunea One Man Show pentru elevii de liceu- se păstrează tradiția elevilor de liceu de a-și juca propriul spectacol; Secțiunea Dramaturgie- vizează elevii de liceu care au scris un scenariu orginal. Cei 18 ani de tradiție I.D.Fest demonstrează entuziasmul spiritului tânăr, care se manifestă liber în fiecare an la Bacău pentru adolescenții din întreaga țară. Ediția de anul acesta duce tradiția mai departe. Organizat în totalitate de adolescenţii din Asociaţia Ingenious Drama, festivalul se va desfăşura între 10-20 iulie 2017, pe scena Teatrului Municipal Bacovia. Dacă îţi place teatrul, faci parte dintr-o trupă de adolescenţi, ai un spectacol sau ai scris o piesă de teatru, este şansa ta să participi la noua ediţie I.D. Fest. Tot ce trebuie să faci este intri pe www.ingeniousdrama.com și să îți completezi portofoliul de înscriere, după cum urmează: Secţiunea Spectacol – pentru a putea aplica, următoarele cerinţe trebuie îndeplinite:

– Fiecare trupă trebuie să fie însoţită de un coordonator adult (peste 18 ani)

– Piesa trebuie să dureze între 40 şi 60 de minute

– Spectacolul trebuie să fie în premieră la Ingenious Drama Festival Portofoliul de înscriere trebuie să conţină următoarele:

– Numele trupei

– Oraşul de provenienţă

– Un scurt istoric al trupei

– Datele de contact ale coordonatorului (nume, prenume, număr de telefon, e-mail)

– Numărul de participanţi precum şi câteva informaţii despre fiecare (nume, prenume, vârstă, clasă)

– O filmare de 15 de minute a unei părţi din spectacolul înscris în festival

– Scriptul

– Sinopsisul

– Lista cu toate propsurile

– O filmare de prezentare a trupei Secţiunea One Man Show – pentru elevii de liceu. Spectacolele vor avea o limită minimă de 15 minunte şi maxim 30.

Pentru ambele categorii de participanți, portofoliul de înscriere trebuie să conţină:

– Datele de contact ale participantului (nume, prenume, oraş, clasa, vârsta)

– O filmare de 15 minute a unei părţi din spectacolul pregătit

– O scurtă descriere a textului

– Scriptul

– Lista cu toate propsurile

Secţiunea One Man Show – pentru studenți, indiferent de profil. Spectacolele vor avea o limită minimă de 15 minunte şi maxim 30.

Pentru ambele categorii de participanți, portofoliul de înscriere trebuie să conţină:

– Datele de contact ale participantului (nume, prenume, oraş, clasa, vârsta)

– O filmare de 15 minute a unei părţi din spectacolul pregătit

– O scurtă descriere a textului

– Scriptul

– Lista cu toate propsurile Secţiunea Dramaturgie – eşti liceean şi ai scris o piesă de teatru?

Portofoliul de înscriere trebuie să conţină următoarele:

– Datele de contact ale participantului (nume, prenume, oraş, clasa, vârsta)

– O scurtă descriere a textului

– Scriptul Participanții care sunt acceptaţi la secţiunea One Man Show cu text propriu, intră direct în concursul de Dramaturgie.

Portofoliul de înscriere se completează online, www.ingeniousdrama.com, până pe data de 15 iunie, aşa că lasă restul că ai timp destul, dar I.D. Festul îţi bate-n geam! Pentru mai multe detalii:

Site: www.ingeniousdrama.com

Facebook: www.facebook.com/idfest

Site: www.ingeniousdrama.com

Facebook: www.facebook.com/idfest

Blog: www.deprinfestadunate.wordpress.com Festivalul Naţional de Teatru în Limba Română pentru Tineri Ingenious Drama Festival este prima inițiativă de educație non-formală prin practicarea artelor spectacolelor și a managementului cultural din România, inițiată în 1997. Fiind organizat în totalitate de către liceenii din cadrul Asociației Ingenious Drama, cu sprijinul Primăriei Bacău și Teatrul Muncipial Bacovia, anul acesta proiectul se desfășoară sub umbrela programului Bacău- Capitala Tineretului din România. De cel puţin 10 ediţii a devenit unul dintre cele mai importante evenimente culturale locale şi a adus comunitatea din nou aproape de arta teatrală, indiferent de vârstă. De-a lungul anilor prin juriul festivalului au trecut nume importante din lumea teatrului: Victor Ioan Frunză, Coca Bloos, Dana Voicu, Dana Dogaru, Isabela Neamţu, Ştefan Peca, Mihaela Ularu, Doru Mareş, Marian Râlea. I.D. Fest a devenit o rampă de lansare pentru tinerii interesaţi de artele spectacolului, ca dovadă fiind faptul că aceştia revin mereu în calitate de formatori sau membrii ai juriului, din dorinţa de a da ceva înapoi generaţiilor următoare.

