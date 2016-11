Mai putine infractiuni in judet

– cel mai mult au scazut furturile din locuinte si din autoturisme – dar bacauanii trebuie sa fie vigilenti si de acum incolo, pentru ca infractorii nu rateaza nicio ocazie sa le sustraga bunurile

S-a furat mai putin in primele noua luni ale acestui an. Asta reiese din situatia statistica realizata de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau, pentru perioada ianuarie – septembrie. In tot judetul au fost sesizate 3.377 de infractiuni de furt, cu 18,4% mai putine decât perioada similara a anului trecut.

Dintre acestea, peste 1.400 au fost in municipiul Bacau iar aproape 500 in comunele limitrofe, aflate in zona de competenta a politistilor de aici. De remarcat este faptul ca, cele mai mari scaderi au fost inregistrate la furturile din locuinte (-38,8%), dar si la furturile din autoturisme, care s-au redus cu aproape 32%, in total fiind inregistrate 198 de fapte.

„În judetul Bacau, în cele 9 luni din 2016, au fost sesizate 438 de furturi din locuinte, cu 38,8% mai putine decât în aceeasi perioada din anul 2015”, a declarat scms. Narcisa Butnaru, purtator de cuvânt la IPJ Bacau. S-ar fi ajuns la aceste rezultate si pentru ca o parte dintre suspectii care au adunat mai multe fapte la „dosarul personal” au fost arestati, dar si pentru ca bacauanii au devenit ceva mai vigilenti si este posibil sa-i fi ajutat si cele doua campanii derulate in acest sens de catre politistii de proximitate.

Totusi, infractorii nu pierd nicio ocazie. In continuare locuintele celor care lipsesc pentru perioade mai lungi de la domiciliu sunt in vizorul lor. De aceea este bine sa se ia ceva masuri inainte de a pleca de acasa. Toate usile si ferestrele sa fie bine asigurate si ideal ar fi sa se monteze un sistem de alarma si de supraveghere video, spun politistii.

Dar uneori este bine sa fim atenti si la vecini. Recent, agentii au retinut o tânara de 35 de ani, din Bacau, care a profitat de faptul ca vecina sa a lasat usa casei neincuiata, a intrat in locuinta si a furat doua telefoane scumpe. Spre norocul pagubitei, cazul a fost rezolvat rapid si si-a recuperat bunurile sustrase, dar nu toate sesizarile se solutioneaza asa de repede.