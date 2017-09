Aproximativ 480 de poliţişti vor acţiona în zona grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din judeţul Bacău, cu ocazia deschiderii noului an şcolar. Din dispoziţia Şefului Poliţiei Române, chestor principal de poliţie Bogdan Despescu, luni, 11 septembrie a.c., poliţiştii vor acţiona în sistem integrat, pentru desfăşurarea în siguranţă a festivităţilor specifice deschiderii anului de învăţământ preuniversitar. În judeţul Bacău aproximativ 480 de poliţişti de ordine publică, poliţişti de la rutieră şi din cadrul altor structuri, vor fi prezenţi, în zona grădiniţelor, şcolilor şi liceelor, pentru ca noul an şcolar să înceapă în linişte şi siguranţă. Poliţiştii băcăuani sunt în teren pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi fluidizarea traficului rutier, în special în zona unităţilor de învăţământ. Pentru Poliţia Română, siguranţa în şcoli constituie o prioritate, sens în care, poliţiştii, în parteneriat cu unităţile de învăţământ vor acţiona pentru îmbunătăţirea siguranţei şcolare.

De asemenea, pentru prevenirea evenimentelor negative şi evitarea comportamentelor de risc victimal sau infracţional, poliţiştii vor organiza pentru elevi diferite activităţi preventiv-educative. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău urează tuturor mult succes în noul an şcolar! 12 SHARES Share Tweet

