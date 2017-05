Social Mai multe magazine implicate în campania „Banca de alimente” de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Carrefour România, în parteneriat cu Crucea Roşie Română, organizează campania „Banca de alimente” şi o extinde în 63 de magazine ale grupului. Proiectul Crucii Roşii Române face parte din campania internaţională de colectare de alimente, care se desfăşoară simultan în zece ţări. Astfel, oamenii pot dona alimente greu perisabile sau bani pentru persoanele şi familiile defavorizate, prin intermediul urnelor special amplasate la casele de marcat şi la ieşirea din magazine. Proiect umanitar Proiectul umanitar „Banca de alimente” a fost lansat de Crucea Roşie Română în anul 2009 ca o soluţie imediată de ajutorare a persoanelor fără venituri sau cu venituri foarte mici. „Acţiunea constă în colectarea de alimente greu perisabile sub formă de donaţie de la clienţii magazinelor partenere şi distriburea acestora sub formă de pachete la domiciliul beneficiarilor. Pachetele cu alimente cântăresc, fiecare câte 12 kg şi conţin alimente de bază precum: ulei, zahăr, făină, mălai, orez, paste făinoase, conserve de carne sau peşte, conserve de legume, biscuiţi şi alte produse alimentare”, declară lt.col.(r) Dan Marcel Babliuc, director Crucea Roşie Bacău

Timp de opt ani, donaţiile făcute în cadrul acestei campanii au venit în sprijinul a peste 114. 800 de persoane nevoiaşe, cu aproximativ 650.000 kg de alimente greu perisabile. Beneficiarii sunt bătrâni, familii cu mulţi copii şi cu o situaţie materială precară. „Încercăm de fiecare dată să oferim o mână de ajutor persoanelor defavorizate. Programul Banca de alimente, derulat în parteneriat cu Crucea Roşie, devine deja un proiect de tradiţie pentru noi, participând activ la realizarea sa încă din 2009. Anul acesta ne-am propus să ne mobilizăm şi mai mult. Alături de Crucea Roşie ne dorim să «Hrănim un vis: o lume fără foame»”, declară Andreea Mihai, reprezentant Carrefour România „Dezvoltarea proiectului Banca de alimente a devenit o necesitate ca urmare a creşterii continue a numărului solicitărilor venite din partea persoanelor vulnerabile. Ne bucură foarte mult decizia Grupului Carrefour de a dubla numărul de magazine în care campania să poată fi implementată şi avem încredere în generozitatea clienţilor care prin donaţiile lor vor contribui la creşterea numărului persoanelor nevoiaşe care vor beneficia de donaţii”, declară Ioan Silviu Lefter, director general Crucea Roşie Română

Campania de colectare de alimente se va desfăşura timp de o lună şi va avea loc în toate cele 63 de magazine din întreaga țară, inclusiv cele din Bacău. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.