În noaptea de marţi spre miercuri, iluminatul public nu a funcţionat începând cu intersecţia Narcisa, pe Calea Republicii până pe strada Chimiei. În beznă au stat şi locuitorii cartierului Tache, pentru că reţeaua a căzut. „A fost o avarie de mai mari dimensiuni, un transformator care a picat. Am apelat la serviciile E.ON pentru soluţionarea problemei. Suntem acum în perioada preluării sistemului de iluminat de la companie, şi până atunci, am solicitat, pe astfel de intervenţii mai serioase, tot sprijinul lor”, a precizat viceprimarul Constantin Scripăţ. Defecţiunea a fost remediată în cursul zilei de ieri. Mai dificil a fost pentru maşinile de intervenţie la deszăpezire care au lucrat în cursul nopţii pentru a strânge zăpada depozitată pe marginea drumului şi care au avut la dispoziţie doar propriile lumini. 17 SHARES Share Tweet

