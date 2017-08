– aceasta a pierdut foarte mult sânge până la sosirea echipajului de ambulanţă şi, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea ei Femeia, în vârstă de 54 de ani, din comuna Măgireşti, a mers la coteţul porcilor însoţită de medicul veterinar din localitate, chemat să-i ajute scroafa să fete. Când a văzut că animalul mâncase deja un purceluş, proprietara a intrat în coteţ să-l salveze pe celălalt, cu toate că scroafa era foarte agitată, şi atunci a fost muşcată de câteva ori de picior. A apucat să iasă afară, şi-a legat un prosop ca să oprească hemoragia de la nivelul piciorului, dar chiar şi aşa a pierdut foarte mult sânge. Doctorul veterinar a alergat în stradă să ceară ajutor şi a sunat şi la 112. Un echipaj de ambulanţă a ajuns la faţa locului destul de rapid, iar cadrele medicale au început imediat maneverele de resuscitare, dar, din păcate, fără rezultat, în final fiind declarat decesul. Cauza exactă a morţii va fi stabilită de medicii legişti după efectuarea necropsiei. 32 SHARES Share Tweet

