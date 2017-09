Măgirești: ÎPS Ioachim își lansează volumul de poeme și meditații

Comuna Măgirești a fost aleasă de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Ioachim pentru a găzdui un eveniment absolut special pentru credincioșii ortodocși și pentru iubitorii de poezie. E vorba despre lansarea volumului „Poeme – meditații lirice la duminici și sărbători”, al cărui autor este ÎPS Ioachim, apărută la Editura „Filocalia”. „Manifestarea este organizată în parteneriat cu Fundația culturală «Urmașii răzeșilor găzari de pe Valea Tazlăului Sărat», Ziarul «Lumina» și Trinitas TV, televiziunea Patriarhiei Române”, arată Ionică Câdă, primarul comunei Măgirești.

Moderator va fi prof. univ. dr. Constantin Parascan, iar invitat special, actorul Dorel Vișan, care va susține conferința „Omul și taina lui”. Evenimentul va avea loc sâmbătă, la Muzeul Răzeșilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat, începând de la ora 17.

Volumul „Poeme – meditații lirice la duminici și sărbători” a mai fost prezentat la Mănăstirea Buna Vestire din Tisa Silvestri, pe 6 august, în ziua praznicului Schimbării la Față a Domnului. 6 SHARES Share Tweet

