Magazinele din centrul Bacaului, condamnate sa se inchida

- din cauza ca sunt amplasate in blocuri cu bulina rosie, magazinelor din zona centrala a Bacaului nu li se vor innoi autorizatiile de functionare - o lege adoptata anul trecut interzice orice activitate comerciala in imobilele incadrate in clasa intâi de risc seismic - deja un magazin a fost inchis pe strada Razboieni

Legea 282/2015 interzice orice activitate comerciala in imobilele incadrate in clasa inti de risc seismic iar in Bacau aproape toate blocurile vechi din zona centrala au bulina rosie.

Municipalitatea bacauana a incercat sa gaseasca in luna februarie a acestui an formula legala prin care comerciantii care aveau spatii inchiriate in centrul orasului sa isi poata continua activitatea acolo.

Practic, proprietarii si chiriasii, in baza hotarârii CL semnau o declaratie pe propria raspundere prin care urmau sa nu permita accesul in incinta spatiilor a mai mult de 50 de persoane, Ordinul 27/1999 definind aglomerarea de persoane exact un numar mai mic de 50.

In aceste conditii, activitatea comerciala a putut sa se desfasoare in continuare. Surpriza insa zilele trecute când, la parterul blocului 10 de pe Marasesti, un magazin de pâine a fost inchis, in geam fiind afisata decizia primariei prin care proprietarul este informat ca nu i se poate prelungi autorizatia in conditiile Legii 282.

Se pare ca aceeasi soarta o vor avea toate spatiile de la parterul blocurilor Marasesti 4, 7, 9 si 10, incadrate in clasa I de risc seismic, singurul consolidat fiind blocul Marasesti 11, unde activitatea comerciala va putea continua in voie.

Prefectura a contestat HCL 45/2016

Motivul pentru care municipalitatea pare sa fi schimbat macazul este faptul ca Institutia Prefectului a atacat in instanta decizia consilierilor din luna februarie.

In aceste conditii, din momentul deschiderii actiunii in instanta nu mai este cale de intoarcere iar aceasta se suspenda de drept, deci oricine vine la reautorizare in acest moment nu mai are nici o sansa sa o obtina. Ironia sortii este ca anul acesta, dupa ani intregi de asteptare, aceste blocuri au o sansa reala de a fi consolidate cu bani de la Guvern.

Dar si aici sunt multe piedici, o parte a proprietarilor nesemnând actele notariale prin care declara ca sunt de acord cu executarea lucrarilor, acte fara de care dosarele depuse la Ministerul Dezvoltarii nu vor fi acceptate.

„Legea este conceputa pentru siguranta cetatenilor in primul rând si peste asta nu pot trece. Evident ca imi doresc continuarea activitatii comerciale in centrul orasului, dar la acest moment nu putem decât sa respectam legea si sa asteptam decizia instantei.”

Primarul Cosmin Necula

„Institutia Prefectului a atacat in instanta HCL 45/2016, obiectul procesului fiind anularea actului administrativ. Primul termen in instanta a fost pe 24 noiembrie.”

Carmen Cioltan, purtator de cuvânt al Prefecturii Bacau

Comerciantii cu care am discutat sustin ca nu stiu nimic despre aceasta schimbare, desi, potrivit unor surse din primarie, o parte dintre ei s-au constituit parte in procesul dintre primarie si prefectura, asadar stiu ce ii asteapta si doresc sa riposteze. Cert este ca in curând toti ar putea primi ordin de evacuare pentru ca nu respecta legea.