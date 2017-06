Maestrul Horia Vîrlan incearca experienta hei de la Rompetrol Onesti

Maestrul bucatar Horia Vîrlan a fost atras de noile preparate hei de la Rompetrol si pentru ca in aceste zile calatoreste prin tara, va face o pauza de la drum la Onesti. Maestrul va oferi un show culinar in care va imbina ingredientele salatelor Hei intr-o reteta speciala, pe care o va recomanda celor prezenti la reprezentatia lui.

Demonstratia culinara va avea loc la statia Rompetrol din Bulevarul Republicii, Nr. 43, Onesti, de la 14.30. Hei ii va oferi ingredientele proaspete pentru salate, iar maestrul isi va exersa talentul pentru clientii Rompetrol. Fie ca va fi inspirat de salata verde cu grapefruit, de mixul de verdeturi sau de diversele combinatii de branzeturi cu noile sortimente de paine de la hei, maestrul va adauga un ingredient propriu, acel secret al bucatarului care transforma retele obisnuite in experiente de neuitat.

Indragitul prezentator al emisiunii “Cireasa de pe tort” este absolvent al cursurilor de arta culinara de la Cleveland Community College din SUA si posesor al diplomei de “Maestru in Arta Culinara”. De-a lungul timpului a gatit in bucatarii al caror meniu era bazat, in principal, pe “La cuisine française”, insa este atasat in egala masura de bucataria romaneasca.

In hei de la Rompetrol, atenția la detalii este reflectată nu doar în elementele decorative, dar și în plasarea confortabilă a produselor, ușor de găsit. Nu doar interiorul este caracterizat printr-o atmosferă confortabilă și primitoare, dar și gustările sunt întotdeauna delicioase și proaspete.

Rețetele de salate din hei sunt alese în funcție de sezon, cu ingrediente proaspete și alese cu atenție care se pot îmbina în mai multe variante. Peste un mix proaspăt de legume, se pot pun ingrediente gustoase, precum porumb cu unt și busuioc, ton și telemea sau omleta cu bacon și branza, emmentaler și crispy bacon. Fiecare combinație se îmbină și cu un sos potrivit! Salata se savuroasă cu pâine sau nachos.

Rompetrol a finalizat rebranding-ul statiilor de alimentare cu carburant si a restaurantelor hei si a deschis numeroase benzinarii in tara, in ultimul an, atat in capitala, cat si in orasele mici.