Mădă ne dă întâlnire pe 1 iulie, la ora 16.30, la Berăria Valhalla să ne prezinte “copiii ei cu rime”, așa cum îi place să-și numească poeziile Ziarista și scriitoarea Mădălina Rotaru a devenit cunoscută publicului băcăuan încă din anul 2011, atunci când a debutat cu volumul de poezii intitulat “La un pahar de rouă”. Iată că după șașe ani de zile, Mădălina Rotaru, a fost descoperită de echipa de la Casa de Pariuri Literare și convinsă să scoată pe piața cărților volumul “În grădina de la moară”, prima carte din colecția “Cărțile Mădălinei” ediție Zgubirlic, editată de Casa de Pariuri Literare. După două lansări de carte în București, una la Bookfest și cealaltă la Un Teatru, Mădălina Rotaru își va prezenta grădina cu povești în Bacău, pe terasa berăriei Valhalla. În cazul în care va ploua, evenimentul se va ține în interior și nu va fi amânat sub nicio formă. Lansarea de carte va fi moderată de Laura Huiban, iar din partea editurii va veni Tudor Bogdan Alexandru. Mai multe detalii legate de carte, poezii și proiecte vom afla împreună la fața locului, chiar de la autoare. ”În grădina de la moară” este un volum de poezii pentru suflete de copii. Așa că vă aștept și pe voi, cei mari, dar și pe cei micuți, să ne jucăm și să pătrundem tainele grădinii cu povești. Scriu și desenez cu emoție și cred că literatura pentru copii este, ca destinație, o bucurie pentru cititorul de toate vârstele și ca punct de plecare, o terapie pentru scriitorul ei. Versific, nasc rime și mă joc. Găsesc rime la firul ierbii în care, copil fiind, trăiam, fără temeri, nemuriri”, declară Mădălina Rotaru. Mădă este o visătoare și o ființă sensibilă. Când are o revoltă sau o emoție profundă, scrie și desenează. Astfel se exprimă ea față de cinismul, ura și furia pe care le simte uneori venind agresiv dinspre exterior, spre ea. Am întrebat-o de unde îi vine inspirația și a răspuns că toate scrierile ei sunt adevărate, inspirate din realitate. În volumul care va fi lansat în Bacău pe 1 iulie, cititorii vor regăsi poezii scrise în perioada 2011 – 2016. Proiectele Mădălinei nu se opresc însă aici. Ele vor avea continuitate, o data cu reeditarea volumului de debut “La un pahar de rouă”, apoi va fi ocupată cu punerea în scenă a trei piese de teatru pentru copii, iar printre acestea ne va povesti și despre “Camera cu jucării”, o carte cu și despre Elisa, fetița Mădălinei și a lui Marian Rotaru. Apariția cărții a fost sprijinită de Colorex Paints Iași, Asociația Betania, Romchim Protect, Asociația ”Dumitru Sechelariu”, Elitemob, Dendro Proiect și Studio R Bacău. 14 SHARES Share Tweet

