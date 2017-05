Copiii cu autism care beneficiază de terapie la Centrul „Delfinul” – Asociația „Betania” au sărbătorit marți ziua de 1 Iunie. Cu acest prilej, micuții au primit vizita unui grup de elevi de la Școala „Miron Costin” și a profesorului de sport Iulian Patriche, care le-au adus în dar o pizza delicioasă de la Osteria Roma. Acțiunea e parte a proiectului „Zilele generozității”, derulat de prof. Patriche. Cu daruri au venit și cei de la Simba Invest. Copiii au mai avut parte de o frumoasă surpriză. Ziarista Mădălina Rotaru, autoarea volumului „În grădina de moară”, a dăruit fiecărui puști prezent, ieri, la Centrul „Delfinul” câte un exemplar cu autograf. „În grădina de la moară” e o carte de poezii pentru copii care a fost lansată la Bookfest, pe 28 mai. „Lansarea de la Bookfest a fost o acțiune cu scop caritabil. Eu nu am vândut nicio carte acolo. Primul tiraj a fost dăruit în întregime copiilor de la Asociația Betania”, a mărturisit Mădălina, apoi a adăugat că mulțumește din suflet sponsorilor: Asociația ”Betania”, Asociația „Dumitru Sechelariu”, „Deșteptarea”, Elitemob, Colorex Paints, Romchim Protect, Dendro Proiect, Studio R.

