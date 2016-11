Lupte greco-romane/ CN U23: SCM Bacau, mereu in top

O noua finala a Campionatului National, o noua prestatie foarte buna a luptatorilor de greco-romane legitimati la SCM Bacau. La finala Campionatului National de Tineret Under 23 desfasurata la finalul saptamânii trecute, la Resita, luptatorii bacauani au obtinut patru medalii.

Astfel, la 66 kg, Irinel Botez a cucerit un nou titlu de campion national, fiind secondat de colegul sau de club Alexandru Solomon, care si-a adjudecat argintul, in timp ce la categoriile 59 si 130 kg, Claudiu Pal si, respectiv Razvan Bitere si-au trecut in cont bronzul.

Toti cei patru medaliati sunt juniori U20 si doar doi dintre ei, Bitere si Solomon vor face trecerea la U23 in 2017. In clasamentul pe cluburi, SCM Bacau a urcat din nou pe podium, ocupând pozitia a doua, dupa CSA Steaua Bucuresti si inaintea CS Slatina. O trecere in revista a ultimelor sase editii U20 si U23 demonstreaza ca SCM Bacau a avut o prezenta constanta pe podium in ierarhia cluburilor, alaturi de Steaua, Farul Constanta sau CS Heracle Timisoara.

Astfel, in 2015, SCM Bacau s-a clasat pe locul 1 la Nationalele de Juniori de la Craiova si pe pozitia secunda atât la CN Tineret din noiembrie, de la Odorheiu Secuiesc, cât si la Cupa României desfasurata in decembrie, la Târgoviste. Anul acesta, SCM Bacau a fost pe locul 1 atât la Nationalele de juniori de la Târgu-Mures, din aprilie cât si la Cupa României gazduita de Bucuresti in 4-5 noiembrie pentru ca la CN Tineret U23 sa se claseze, asa cum aminteam, pe locul 2.

La acest parcurs constant bun si-au adus contributia cei patru medaliati de la Resita, Irinel Botez, Alexandru Solomon, Razvan Bitere, Claudiu Pal, plus George Sarban. Acestia sunt antrenati de Catalin Matache, Ion Sarban si Sorin Tasca.