Premieră pentru luptele băcăuane. Luptătorul Costel Juncu (CSM Bacău) a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Veterani, desfășurat săptămâna trecută, la Plovdiv, în Bulgaria. Condus în prima parte a finalei pentru locul 3 de suedezul Lars Mathias Pettersson, Juncu a reușit să revină, urcând pe cea de-a treia treaptă a podiumului rezervat categoriei 100 kg. Aurul a revenit iranianului Mahdi Mir Jafar, în timp ce locul secund a fost ocupat de Octavius Travon Bellamy (Statele Unite ale Americii). Merită precizat că Mondialele de Veterani ocupă un loc prioritar în UWW (United World Wrestling), făcând parte din calendarul oficial și bucurându-se de participarea a peste 400 sportivi de pe toate meridianele. Juncu provine din generația de luptători de la „Letea” Bacău și se pregătește cu un alt „veteran” de succes, Sorin Tașcă, dar și cu juniorul George Șarban. „Am trăit o experiență plăcută la Campionatul Mondial de la Plovdiv. Am avut meciuri care m-au pus în dificultate, dar cu motivație și ambiție am reușit clasarea pe podium”, a precizat medaliatul cu bronz. „Juncu este un sportiv care degajă energie și voință, iar asta mă face să cred că are, în continuare, un cuvânt important de spus în lupte”, a completat antrenorul CSM Bacău, Ion Șarban. 0 SHARES Share Tweet loading...

