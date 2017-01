Educatie Luni și marți se INCHID toate școlile. Universitățile vor fi deschise de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Informarea a venit ca sigură de la Inspectoratul Școlar Județean Bacău. ”Am luat această decizie, împreună cu Prefectura Bacău. Am fost anunţaţi de la ANM că ninsorile vor continua, este viscol, temperaturile vor fi scăzute, iar la nivelul corpului vor fi resimţite şi mai scăzute, aşa că nu vrem să riscăm nimic”, ne a declarat prof. Ida Vlad, inspector şcolar general adjunct , cu atribuţii de inspector şcolar general la ISJ Bacău. Iar decizia este clară: şcolile, grădinițele și creșele se închid ÎN TOT JUDEŢUL BACĂU luni 9 ianuarie şi marţi 10 ianuarie. Această hotărâre a fost transmisă şi Ministerului Educaţiei. Studenții revin însă la cursuri. Universitățile nu se închid! Universitățile, în schimb, reiau cursurile normal. ”Noi vom fi aici. Începem normal, după vacanta de iarnă, de luni, 9 ianuarie. Dacă se întâmplă ca cineva să întârzie la cursuri sau să nu ajungă e altceva. Important este să se știe că nu închidem universitatea din cauza condițiilor meteo”, ne-a precizat prof.univ.dr. Neculai Lupu, rectorul Universității ”George Bacovia” Bacău. Și de la Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău am primit aceeași informare: instituția de învățământ superior nu întrerupe activitatea didactică. ”Noi am decis să reluăm cursurile. Nu închidem universitatea, însă dacă vor fi studenți care nu ajung, din cauza vremii nefavorabile nu vor primi absent, iar materia predată va fi recuperată, la cerere, gratuit”, ne-a declarat conf.univ.dr. Cristina Buzoianu, prorector la Universitatea ”V.Alecsandri” Bacău. De altfel, aceste informări au fost postate și site-ul instituției. 9.4k SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.