În vederea efectuării unor lucrări de mentenanţă la reţeaua de distribuţie a apei potabile de pe str. Abatorului, mun. Bacău, va informăm că în intervalul cuprins între 02.10.2017, ora 23.00 şi 03.10.2017, ora 8.00, se va întrerupe furnizarea apei potabile. De această oprire vor fi afectaţi: – consumatorii cuprinşi între străzile Gării – Bradului (Mioriţa) – Prelungirea Bradului – Ştefan cel Mare – Vadu Bistriţei – b-ul Unirii (9 Mai) – Oituz, b-ul Unirii – Oituz – Constantin Ene – Spiru Haret – Erou Ciprian Pintea – Stadionului – Milcov – Ion Luca Caragiale (inclusiv cartierul Bistriţa Lac), Erou Ciprian Pintea – Spiru Haret – Garofitei (pod Narcisa) – Letea – Milcov, respectiv General Guşe – Alexandru Şafran – Alexei Tolstoi – Constanţei; – consumatorii de pe Calea Moineşti şi din cartierele CFR, Şerbăneşti şi Tache. De asemenea, va informăm că se va furniza apă potabilă la presiune scăzută pentru:

– consumatorii cuprinşi între str. Republicii (pod Narcisa) – Narciselor – Victor Babeş – Henri Coandă – Condorilor – Bicaz (Chimiei); – Consumatorii din cartierele Gheraiesti şi Izvoare. Este posibil că la reluarea programului de furnizare a apei, în anumite zone ale mun. Bacău, să apară şi fenomenul de turbiditate (apă murdară). 247 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.