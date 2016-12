Actualitate Luni se inagureaza iluminatul de sarbatori de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Bacaul imbraca straiele stralucitoare ale sarbatorilor de iarna odata cu inaugurarea luminilor si deschiderea Târgului de Craciun. Evenimentul va avea loc luni, de la ora 17.30, in Piata Tricolorului, unde este amplasat bradul ornat, alaturi de scena de spectacole sI celelalte surprize rezervate publicului. Vedeta serii va fi artistul Pepe, care va sustine un recital, precum si colindatori si artisti de muzica populara. "Atentie, copii! Mos Craciun asteapta sa primeasca personal scrisorile voastre. Pregatiti scrisoarea si nu uitati sa va treceti numele, adresa sau numarul de telefon la care el poate sa va gaseasca", in indeamna pe micuti primarul Cosmin Necula. De asemenea, tot luni, în Parcul Catedralei se deschide patinoarul care va ramâne accesibil publicului întreaga iarna.