Asociația „Lumina” a lansat marți, la sediul din Luncani, proiectul „Uniți în fața bolii”, finanțat de Consiliul Județean Bacău. La conferința organizată sub sloganul „O oră împreună” au participat oficiali, specialiști, părinți, copii și tineri pacienți care participă la școala de vară. „Pentru că scopul nostru este să unificăm resursele comunității în folosul persoanelor suferinde de afecțiuni limitatoare de viață, am participat cu toții la diferite activități: căutare de comori, test de atenție, construirea unui turn din paste etc. Am fost copii, o oră, și am petrecut momente frumoase împreună, uitând de grijile de zi cu zi”, a declarat Lavinia Porubiu, manager de proiect. Proiectul „Uniți în fața bolii” își propune îmbunătățirea calității vieții și creșterea gradului de acces la îngrijiri paliative a pacienților cu boli grave, prin intermediul serviciilor socio-medicale oferite la domiciliu și la centrul de zi. Grupul țintă este format din pacienti diagnosticați cu o boală incurabilă sau limitatoare de viață. „Serviciile socio-medicale la domiciliu asigurate în cadrul centrului de zi și a școlii de vară, serviciile de consiliere emoțională și suport pe care le realizăm în cadrul acestui proiect reprezintă o modalitate de a îmbunătății calitatea vieții în timpul rămas până la deces, o modalitate de a pregăti familia pentru a face față atât perioadei de boala cât și perioadei de doliu”, arată Lavinia Porubiu. Accentul îngrijirii se pune pe pacient și familie, iar scopul este de a-i ajuta pe aceștia să aibă o viață și o moarte bună, atât cât este posibil. Asociația „Lumina” este singura asociație din Regiunea N-E specializată în îngrijirile paliative pediatrice, având echipă multidisciplinară specializată: medic cu competență în îngrijiri paliative, asistente medicale, asistente sociale, psihoterapeut, kinetoterapeut, preot. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.