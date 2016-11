In noaptea de 14 spre 15 noiembrie, intre orele 19.30 – 21.00, la Observatorul Astronomic “Victor Anestin” puteti participa la o sesiune de observatii astronomice asupra Lunii Pline la Perigeu – asa zisa “Super Luna”.

Fenomneul are loc exact in ziua in care Luna va trece prin punctul de pe orbita cel mai apropiat de Pamânt (perigeu), astfel ca pe 14 noiembrie vom vedea o Luna Plina cu pâna la 14 la suta mai mare si cu 30 la suta mai stralucitoare, decât de obicei.

Totul depinde de conditiile meteorologice, pentru un spectacol de calitate fiind nevoie de un cer senin.

Ultima oara când a avut loc acest fenomen a fost in anul 1948, urmând sa mai asistam la el abia in 2034.