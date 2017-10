Începând cu această săptămână, pe tot parcursul lui octombrie, băcăuanii sunt „ademeniți” la Muzeul de Științele Naturii din cadrul Complexului Muzeal „Ion Borcea” cu… Pălăria șarpeului, specie de ciupercă declarată „exponatul lunii”. Despre Pălăria șarpelui sau Macrolepiota procera în denumirea științifică, specialiștii ne spun că, în ciuda controverselor, este o ciupercă din categoria celor cu comestiabilitate „excelentă”, de la care se consumă însă, doar pălăria, piciorul fiind fibros. „Pălăria este iniţial globuloasă apoi larg convexă, în formă de umbrelă şi în final aplatizată, central mamelonată, de culoare brună, cu diametru de 10-30 cm, acoperită cu scvame de culoare brună. Piciorul este cilindric, cenuşiu, de 15-40 x 1-3 cm, fibros, fistulos, bulbos la bază, acoperit de scvame fine dispuse în zig-zag, de culoare brună, luând aspectul de piele de şarpe; prezintă un inel mare, mobil, gros. Lamele sunt dese, de culoare alb-crem. Carnea pălăriei este moale şi elastică, cu miros plăcut şi gust de miez de nucă”, explică specialiștii de la „Ion Borcea”. De asemenea, aflăm despre Pălăria șarpelui că este o specie frecventă care „creşte pe sol, izolată sau în grupuri, prin păduri, pajişti, locuri înierbate, de la câmpie la munte, din iulie până în octombrie”. Atenție mare însă, la ciupercile care îi seamănă, sunt otrăvitoare și pot fi confundate cu Pălăria șarpelui dacă cel care dorește să le culeagă nu are cunoștințe corespunzătoare. Pentru a înlătura dubiile, cel mai bine întrebați specialiștii. Îi găsiți și la Muzeul de Științele Naturii din Bacău unde, din această lună, expozițiile pot fi vizitate de marți până duminică inclusiv, între orele 8.00 – 16.oo 0 SHARES Share Tweet loading...

