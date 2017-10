Si anul acesta, pensionarii vor avea posibilitatea sa-si faca aprovizionarea din timp cu produsele specifice Sarbatorilor Pascale. Aceasta deoarece Guvernul Victor Ponta a decis ca in luna aprilie plata pensiilor sa se faca anticipat. Astfel, achitarea tuturor drepturilor de pensie se va face in perioada 10-18 aprilie. Din judetul Bacau, de aceasta masura se vor bucura toti cei peste 160.000 pensionari. In mod normal, prin posta, plata pensiilor incepe in data de 14 ale lunii si se incheie in 28, in functie de strada pe care locuieste fiecare pensionar. Pensionarilor care au card bancar li se vireaza pensia in cont, de regula, in data de 12 sau 13 a fiecarei luni. 2 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.