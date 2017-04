Cultura Lumina Învierii AVANCRONICA MUZICALĂ de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Lumina e un fenomen fizic specific credinței creștine. Nașterea Domnului se anunță magilor ca o lumină; Învierea e descrisă ca o lumină, iar Isus însuși spune despre El, în Ioan 8/12 că e Lumina Lumii. Tradiția de Paști de a lua lumină corespunde acestei însușiri sacre a lui Isus de a risipi întunericul care, metaforic, înseamnă lipsă de toleranță, de compasiune, de iubire, de empatie, de credință în atotputernicia Creatorului. În mii de ani, de-a lungul epocilor, acest imbold de sorginte sacră a stat la originea inspirației conceperii și elaborării unor opere muzicale nemuritoare, cunoscute în zilele noastre ca muzică sacră. Sunt lucrări al căror mesaj profund, deseori răscolitor și cu adânci rezonanțe în suflet, reflectă cea mai sinceră devoțiune față de Ziditorul vieții noastre. Concertul de la Filarmonică din Joia Mare este condus de violonistul Sergiu Spiridon, care a susținut concerte în cadrul Cursurilor Internaționale de Dirijat, în Bacău, Onești, Botoșani. El va dirija Orchestra de Cameră în Aria din Suita nr.3 de J.S. Bach, Adagio de T. Albinoni, Serenada de E. Elgar și Adagio de S. Barber. Programul se încheie cu Stabat Mater Dolorosa, lucrare compusă de G. B. Pergolesi în anul 1736, soliste: soprana Elena Tănase – absolventă a Colegiului Național de Artă Bacău și a Universității George Enescu Iași, stabilită în Luxemburg și mezzosoprana Georgeta Grigore – cu un palmares internațional impresionant. Aseară la Filarmonică, maestrul Ovidiu Bălan a realizat Integrala Concertelor pentru pian și orchestră de P.I. Ceaikovski, cu pianiștii italieni: Stefania Argentieri, Alfonso Soldano, Michele Fazio. Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet

