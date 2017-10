Editorial Lumi paralele de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Zvârcoleala de la vârful PSD, lupta dintre cel care conduce organizația și cel desemnat să administreze treburile țării nu are nicio legătură cu cetățeanul obișnuit, care muncește, plătește impozite și speră ca mâine să trăiască mai bine decât azi. Lor nu le pasă care sunt așteptările lui și nici el nu este de interesat de faptul că doi grei ai politicii (din categoria celor care nu cunosc prețul alimentelor și nu știu că la noi sunt mai scumpe decât la polonezi sau unguri) se păruiesc în miez de noapte, apoi se hlizesc în fața microfoanelor și mărturisesc, inocent și ridicol, ca niște demoazele care abia și-au pudrat vânătăile, că a fost doar o deficiență de comunicare. Ce înțelege românul care nu are contact direct cu politica? Că dincolo de paravan se dă o luptă crâncenă pentru poziția de șef al clanului: Tudose devenise prea important, prin desele declarații publice care vizau investiții, legi, negocieri, salarii, în timp ce Dragnea apărea tot mai rar și doar în legătură cu dosarul Belina. Rănit în amorul propriu, Dragnea a servit poporului un sondaj care-l indica pe Tudose în picaj. Iar Tudose, care nu e fâstâcitul, delicatul Grindeanu, s-a enervat și l-a pus pe Dragnea în situația de a fi obligat să cedeze. Vom avea trei noi miniștri. Ei și? Cum va stimula această înlocuire absorbția fondurilor europene și creșterea calității vieții? Nu despre „penalii” aflați în cercetare e vorba în acest conflict, nici despre răul pe care îl făceau României, ci despre raportul de forțe, despre „oamenii tăi” și „oamenii mei”. Pentru cine, în folosul cui a acționat Mihai Tudose? Al PSD, care era (și a rămas) un butoi sub presiune căruia premierul i-a dat trei găuri? Așa o fi vrut, dar când doi se bat Iohannis câștigă. Totdeauna. În folosul națiunii? Nu știm, ne vom lămuri abia peste alte trei luni. Dar să nu disperăm. În timp ce la București liderii partidului de guvernământ își aruncă priviri vitriolante, în provincie se muncește: sunt asfaltate drumurile, sunt modernizate spitalele, se face telemedicină, este combătut abandonul și chiar se câștigă premii pentru aceste investiții. 0 SHARES Share Tweet loading...

