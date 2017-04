Politica Ludovic Orban, campanie electorală în Bacău pentru șefia PNL de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ludovic Orban, unul dintre candidații la șefia PNL creditați cu șanse mari la adjudecarea funcției de președinte al partidului la Convenția din 17 iunie, a făcut ieri un popas electoral în cadrul organizației județene Bacău a partidului. Organizație care, la rândul ei, este în plin freamăt electoral, întrucât urmează să aibă loc alegeri pentru conducerea „municipalei” PNL, precum și a „județenei”. Ludivic Orban a spus că turneul său național a inclus până acum vizite în 26 de organizații, derulate pe parcursul a cinci săptămâni. „Vreau să aflu ce gândesc colegii mei, ce viziuni politice au, dacă împărtășim aceleași principii politice, ce așteptări au de la liderii naționali. De asemenea, aș vrea să identific în cadrul partidului oameni de valoare, pe baza cărora PNL poate redeveni o forță, așa cum trebuie să fie. Candidez pentru a oferi caracter și identitate partidului, pentru că România are nevoie de PNL, care trebuie să reprezinte partea activă a societății”, a spus Ludovic Orban. El a fost însoțit de liderul organizației județene, Ionel Palăr, și de Viorel Miron, primarul din Comănești, unul dintre fruntașii partidului. Printre multele probleme abordate s-a numărat cea a alocărilor bugetare, pe care Victor Orban le consideră discriminatorii, în defavoarea primarilor PNL. „În ultimii cinci ani, primarii PSD au beneficiat de 80% din alocările bugetare, în timp ce ei reprezintă doar în jur de 36% din totalul primarilor din țară. Asta se traduce printr-o discriminare între oameni, între comunități. Noi vom ataca în instanță actele emise de ministrul Dezvoltării prin care s-au dispus aceste alocări netransparente, făcute pe bază de apartenență politică și de ceea ce dorește Liviu Dragnea”, a spus Orban. Liberalul s-a referit și la infrastructura rutieră din Bacău și la șoseaua de centură, aflată în impas după ce firma executantă a anunțat că dorește rezilierea contractului. „Atunci când am ajuns ministru al Transporturilor, proiectul șoselei de centură era blocat. Am deblocat lucrurile și le-am împins cât de mult s-a putut. După schimbarea mea, proiectul s-a oprit din nou. În privința altor rute ce leagă Moldova de Ardeal, aș aminti că în perioada cât am fost ministru s-au făcut singurele rute: Suceava-Dej, precum și inițierea drumului Adjud-Ghimeș, din care s-a terminat porțiunea Adjud-Comănești, iar restul, Comănești-Ghimeș, a stagnat tot după ce am plecat din Ministerul Transporturilor”, a spus Orban. Despre adversari politici, Orban spune că PSD „pune țara pe butuci”, că dinamitează viitorul țării, doar fiindcă vrea să pună cu orice chip în practică promisiunile „abracadabrante” din campania electorală. „România riscă să rămână fără bani pentru cofinanțarea proiectelor cu fonduri europene nerambursabile sau pentru rambursări. Am ajuns în situația ca salariile din sistemul public să fie mai mari decât cele din mediul privat, ceea ce nu este un semn al unei economii sănătoase. Iar un alt semnal îngrijorător pentru mersul lucrurilor este că numai 30% din populația țării este activă, în timp ce în țările dezvoltate procentul ajunge și la 50%”, a conchis Orban. 0 SHARES Share Tweet

