Consiliul Județean Bacău continuă colaborarea cu Asociația Generația Schimbării AGES Comănești și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă CSEI nr.2 Comănești, prin proiectul „Integrarea copilului cu cerințe educative speciale în societate". De data aceasta, mai multe cadre didactice de la CSEI 2 și de la AGES au participat la un curs de formare, „Lucrător prin Arte Combinate", ce are ca scop oferirea de noi tehnici de lucru cu elevul ce are nevoi speciale, pentru integrarea și implicarea lui în diferite activități terapeutice care să îl ajute să se dezvolte atât educational, cât și social. Au fost cuprinse în acest program de formare 28 de persoane, profesori și voluntari. Coordonatori și organizatori în desfășurarea corespunzătoare a acestor activități sunt prof. Teddi Constantin Acsente (director) și prof.consilier educativ Oana Ardeleanu, din partea CSEI 2 Comănești, și președintele Asociației Generației Schimbării Comănești, Daniela Prundeanu.

