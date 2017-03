Actualitate Lucrările de la Insula de Agrement au fost sistate de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter * din cauza deficiențelor de proiectare, constructorul nu își poate face treaba * principala problemă este parcarea supraetajată ce ar urma să fie ridicată la intrare * se caută un nou proiectant, ca să fie finalizat și restul de 30% din lucrări Lucrările de modernizare a Insulei de Agrement sunt în acest moment sistate, din cauza unor erori de proiectare. Practic, este nevoie de un nou proiect pentru a fi executat șI restul de circa 30% din lucrări. Avertizarea că proiectul este defectuos a venit din partea constructorului băcăuan Conbac, ai cărui reprezentanți au spus că nu pot continua lucrurul dacă se dorește calitate. Pe Insulă, lucrările sunt aproape finalizate, chiar dacă există o nemulțumire privinnd calitatea lemnnului folosit. Însă cea mai mare problemă o ridică parcarea de la intrarea pe Insulă, unde s-a săpat din 2016. Nu s-a putut continua fiindcă s-a descoperit ulterior că prin zonă trece o magistrală de canalizare, care nu poate fi acoperită de o parcare supraterană. S-a încercat devierea respectivei conducte, dar Compania de Apă nu și-a dat acordul. “A fost un proiect extrem de prost. Un proiect a pus acea parcare de la intrare supraterană pe un ovoid de canalizare. A venit un prim proiectant și fiindcă a făcut proiectul din birou, fără să știe realitatea din teren, a greșit. A venit un al doilea proiectant, care de asemenea a făcut proiectare din birou și venea pe teren o dată pe lună, în timp ce eu făceam săptămânal ședință de progres. Am ajuns la rezilierea contractului. Acum suntem în situația că se face expertiză și reproiectare”, a declarat primarul Cosmin Necula. Cu alte cuvinte, urmează o licitație pentru desemnarea unui nou proiectant și abia după aceea, într-un termen nedefinit, pot fi reluate și lucrările. Municipalitatea plătește deja două milioane de euro penalități de întârziere către Uniunea Europeană (de unde vine o parte din fonduri), însă totodată s-a obținut prelungirea termenul de execuție până în 2018, când se speră, totuși, ca Insula să devină funcțională. Acest lucru nu se poate întâmpla dacă nu se finalizează și decolmatarea lacului, care este un proiect separat, finanțat de Ministerul Mediului, în valoare de 9,4 milioane de lei și executat de firma băcăuană Romgan. Lucrările au fost făcute în proporție de circa 50% și merg în ritmul în care se face și alocarea fondurilor. Cât despre proiectul Insulei, contractul este în valoare de 7,5 milioane de euro, jumătate bani europeni, jumătate din bugetul local, plus cele două milioane de euro fiindcă nu s-a respectat termenul inițial de finalizare, decembrie 2016. În proiectul de buget pe anul acesta, prezentat zilele trecute de primarul Necula și aflat în dezbatere publică, au fost prinse și fonduri pentru continuarea lucrărilor. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.