Lucrari pe ultima suta de metri la Radioterapie si RMN

Cladirea Compartimentului de Radioterapie a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau este aproape gata – Pentru functionarea intregului sistem, s-au alocat 6 milioane de euro, prin Compania Nationala de Investitii – Al doilea aparat, RMN-ul, de un milion de euro, va fi dat in functiune luna aceasta

Investitii majore in Spitalul Judetean de Urgenta Bacau care vor asigura pacientilor accesul mult mai usor la o serie de investigatii absolut necesare. Asa cum am mai prezentat in paginile noastre, este vorba despre un nou Compartiment de Radioterapie si de punerea in functiune a unui aparat RMN. „Ambele investitii sunt pe ultima suta de metri. RMN-ul va fi dat in folosinta luna aceasta.

Aparatul a venit, se mai lucreaza la spatiul in care va fi montat, dar si la dosarul de angajare a unui medic specialist. In ceea priveste Radioterapia, cladirea in sine va fi predata de constructor saptamâna viitoare. Va urma apoi montarea acceleratorului de particule si apoi va fi dat si acesta in folosinta”, ne-a declarat Adrian Popa, directorul Spitalului Judetean de Urgenta Bacau.

Pentru Compartimentul de Radioterapie s-a lucrat cu SC SB Concept SRL, din Sibiu, proiectant general, iar constructorii au fost, prin asociere, SC Varinak Europe Bucuresti si SC Terra Gaz Construct SRL Bucuresti. Dupa finalizarea cladirii, se va instala si accelerator liniar de particule, de ultima generatie, similar cu cel din Cluj, dar de productie noua, prin care se vor putea realiza circa 15.000 de sedinte pe an, pentru pacientii cu afectiuni oncologice. Sectia va avea 24 de paturi de spitalizare, circuite functionale si dotare cu echipamente noi. Pe lânga acceleratorul de particule, va fi montat si un computer de plan tratament.

Din suma totala a investitiei, de 6 milioane de euro, 60% reprezinta valoarea aparatelor. Compartimentul de Radioterapie este unul de urgenta de grad zero pentru Bacau, având in vedere ca in aceasta zona, singurul centru de radioterapie care functioneaza este cel de la Iasi, dar acesta nu face fata nevoii de servicii medicale, bolnavii din zona fiind pusi pe liste de asteptare chiar si jumatate de an.

In ceea ce priveste instalarea unui RMN in spitalul judetean bacauan, banii au fost alocati de Ministerul Sanatatii, cu o contributie de 10 % si din partea Consiliului Judetean Bacau. Aparatul va fi montat in sectia de Radiologie, la parterul pavilionului Medico – Chirurgical. De investigatiile RMN vor beneficia toti pacientii internati in spital, pentru ca Spitalul Judetean de Urgenta va incheia si pentru acest serviciu un contract cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate. Pâna acum, cei care aveau nevoie de investigatii RMN, apelau pentru acest lucru la clinicile private. Lunar, conform contractului de garantie, se pot efectua 50 de proceduri cu acest aparat.

Radioterapia este una dintre cele mai eficiente si mai putin costisitoare tratamente folosite in cancer. Aparatele performante reusesc sa trateze boala in faza de evolutie. Anual, in tara 46.000 de persoane mor din cauza acestei afectiuni.

De cealalta parte, RMN – Investigatia prin Rezonanta Magnetica – Nucleara este o procedura de diagnostic de inalta performanta, minim invaziva prin care se obtin imagini de inalta rezolutie ale corpului uman, permitând evidentierea leziunilor cu precizie milimetrica.