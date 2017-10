Lt. Diana Zamfir: „În viață e bine să faci ce îți place!”

– i-a plăcut mult informatica, dar pentru că nu și-a dorit muncă de birou, a ales să se facă pilot militar – a optat pentru o carieră militară în clasa a XI-a, pentru că era „fără bani” la academie Are 25 de ani, pare o fire delicată, dar cu toate acestea emană multă determinare. Deși pare a avea „capul în nori”, este destul de ancorată în realitatea cotidiană. Locotenent Diana Zamfir, s-a născut în Cluj, a crescut, a învățat și a iubit în Brașov, însă, viața și serviciul și implicit pasiunea pentru zbor, au adus-o în Bacău. De un an de zile zboară pe IAR 99 Șoim la Baza 95 Aeriană, atât pe simplă, cât și pe dublă comandă. Pentru Diana, anul 2017 a fost până acum unul bogat în ore de zbor, lucru care bucură pe oricare pilot. De când a terminat Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov și după ce și-a luat brevetul de pilot militar în anul 2015, a adunat în timp aproximativ 250 de ore de zbor. A zburat cu YAK-52 , Cessna 872, IAR 99 Șoim Standard și IAR 99 Șoim. R: Cu ce asociezi zborul? D.Z.: Pentru mine, zborul înseamnă liniște. Acolo sus, atunci când ești doar tu și aeronava, nu prea mai ai timp de altceva. Fiecare misiune necesită maximă concentrare și trebuie să fii conectat în permanență la aparatură și la țintele pe care trebuie să le atingi. Când zbor pe simplă comandă, liniștea aceea poate fi asociată cu relaxarea simțurilor, iar această stare mă ajută să duc cu succes misiunea la final. Nu îți mai spune nimeni în cască ce să faci, așa că trebuie să dai totul din tine ca zborul să fie unul reușit. Ajutorul (cicăleala) instructorilor pe durata pregătirii mi-a prins foarte bine! R: Care este cea mai recentă reușită pe care ți-ai trecut-o în palmares? D.Z.: Recent am trecut examenul de clasa a III-a, care se traduce pentru piloți într-un nivel de pregătire de bază pentru misiuni pe aeronavă. Acest nou calificativ m-a ajutat să particip la misiuni de trageri executate în poligon. Am avut două secvențe de trageri, iar reușita acestui exercițiu mi-a crescut nivelul de încredere. R: Cariera de pilot necesită o pregătire continuă. Mai rămâne loc și pentru viața personală? D.Z.: Într-adevăr, trebuie să ne pregătim continuu, iar acest lucru presupune să facem sacrificii în plan personal. Se știe că un pilot aflat la început de drum se duce acolo unde sunt avioane, ca să poată zbura cât mai mult. Iată că pe mine, cariera militară m-a adus în Bacău, fiind încadrată la Baza 95 Aeriană. Am fost nevoită să las în urmă familia, iubitul și să fac ceea ce mi-am dorit. Cred din tot sufletul că în viață e bine să faci ce-ți place! Dedicându-mi aproape tot timpul zborului și pregătirii, îmi rămâne foarte puțin pentru a dezvolta relații personale. De exemplu, concediul din vară l-am sacrificat pentru a recupera laboratoarele la master. Studiez în continuare „Sisteme electronice de comunicații integrate” la Universitatea „Transilvania” din Brașov, iar pe viitor vreau să urmez și cursul pentru căpitan. R: De ce pilot și nu altceva? D.Z.: Mi-a plăcut mereu matematica și informatica însă nu-mi doream să am un job static. În clasa a XI-a, pe când urmam cursurile Colegiului Național de Informatică „Grigore Moisil” Brașov, prietenii mei m-au îndrumat să mă înscriu la academie, dându-mi încredere că voi reuși fără probleme cu bagajul de cunoștințe pe care îl dobândisem în liceu. Așa că a fost mai curând o provocare, un pariu cu mine. Și drept dovadă pentru că nu eram sigură că voi fi admisă pe cele două locuri scoase la concurs pentru fete, mi-am încercat norocul cu o prietenă și la MAI, tot pentru piloți. Când ne-am prezentat la biroul pentru informații să cerem lămuriri, am fost întrebate ce anume căutăm, pentru că locurile pentru piloți erau destinate doar băieților. Și așa am ajuns la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, după numeroase testări și examene. R: Ce face un pilot în puținul lui timp liber? D.Z.: Atunci când nu am examene de pregătit sau zbor, îmi place să evadez în natură. Oriunde, numai să nu stau în casă. Îmi place muntele, îmi place să schiez, mă pasionează escaladările la liber și orice altă activitate în aer liber care implică mișcare. Îmi place muntele, însă, prefer locurile neaglomerate, dacă se poate nefrecventate de turiști. Așa mă încarc cu energie, iar liniștea muntelui mă relaxează. Când ies să fac mișcare în natură îmi place să funcționez „4×4”, adică să mă folosesc și de mâini și de picioare, în egală măsură. Lt. Diana Zamfir și colega ei, lt. Daniela Tăbăcaru, sunt singurele femei pilot care activează în prezent la Baza 95 Aeriană. 0 SHARES Share Tweet loading...

