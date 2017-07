Bacăul își confirmă statutul de capitală a luptelor din România. Și, totodată, de centru internațional al acestui sport. Odată cu activitatea lotului național de cadeți de la Bacău, care intră în al treilea an de activitate, în orașul nostru au început să vină selecționatele altor țări, începând cu Venezuela, care s-a pregătit aici în 2015. În derulare se află proiecte de pregătire cu Turcia, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Serbia și Republica Moldova. Mai nou, pe lista vizitatorilor se află și Grecia, lotul elen de cadeți demarând, de la începutul acestei săptămâni, un stagiu de pregătire în Bacău, care va culmina cu participarea la Turneul Intrernațional de la Rădăuți în compania loturilor României, Moldovei și Suediei. Luptătorii greci, care se pregătesc pentru Europenele de cadeți de la Sarajevo, din perioada 25-30 iulie, își vor derula antrenamentele, timp de două săptămâni, la Sala de Atletism și la Sala „Letea”. Pe durata cantonamentului, sportivii eleni vor primi întregul suport tehnic din partea antrenorilor băcăuani, dar și a tuturor susținătorilor luptelor de la cluburile sportive din Bacău. Toate aceste activități se încadrează și în dorința iubitorilor de lupte din Bacău de a organiza aici, în viitor, un puternic turneu internațional. „Mulțumim tuturor celor care ne sprijină în demersurile noastre de a face din orașul Bacău o casă a luptelor și, totodată, celor implicați direct în acest efort: conducerea SCM Bacău, DJTS Bacău și, bineînțeles, întregii comunități locale care, prin Primăria Bacău, ne-a pus la dispoziție infrastructura specifică”, a declarat antrenorul reprezentativei de cadeți a României, băcăuanul Cătălin Matache. 0 SHARES Share Tweet

