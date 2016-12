Economie Loteria bonurilor fiscale: valoarea bonului din luna noiembrie este 420 de lei de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

La extragerea de duminica, 18 decembrie, a loteriei bonurilor fiscale emise în perioada 1 – 30 noiembrie 2016 a fost validata valoarea de 420 de lei a bonurilor emise în ziua de 14 noiembrie. Astfel, premiile loteriei pot fi revendicate pentru bonurile fiscale cu valori cuprinse în intervalul 420,00 si 420,99 de lei. Fondul de premiere pentru extragerea lunara este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Dupa centralizarea cererilor de revendicare a premiilor, daca numarul acestora este mai mare de 100 va fi organizata o a doua extragere, pentru determinarea a maximum 100 de bonuri câstigatoare. Cererile de revendicare pot fi depuse începând de luni, 19 decembrie, timp de 30 de zile. Bacauanii posesori ai bonurilor câstigatoare trebuie sa depuna bonurile fiscale (în original), alaturi de copia actului de identitate si de o cerere, la orice administratie fiscala din structura Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv a Administratiei Judetene a Finantelor Publice. 0 SHARES Share Tweet

