Locuințele sociale, cea mai arzătoare problemă de la audiențele viceprimarului Dragoș Ștefan de Ovidiu Pauliuc - Viceprimarul Dragoș Ștefan a susținut vineri un program de audiențe oarecum în afara celui obișnuit și afișat public, fiindcă foarte mulți băcăuani cer sprijin de la Primărie în rezolvarea propriilor probleme și, în plus, le vor rezolvate și cât mai repede. Prim urmare, viceprimarul a lăsat alte treburi și a dat ascultare băcăuanilor care erau deja înscriși în audiență, pe temele pe care le gestionează prin natura funcției sale: urbanism, patriomoniu, locuințe ANL, locuințe sociale, terenuri, etc. "Existau deja zece cereri și ca să nu se adune și mai multe, dar și pentru a răspunde cât mai operativ, am decis să facem vineri program de audiențe. Mulți dintre cetățeni nu au răbdare, vor să își pună la punct problemele cât mai repede. Așa că le dăm ascultare și încercăm să îi ajutăm", spune viceprimarul Dragoș Ștefan. Ca și la precedentele audiențe, cele mai multe petiții sunt solicitări de locuințe sociale din fondul Primăriei, unde însă lucrurile sunt clar stabilite: "Comisia din cadrul primăriei decide pentru fiecare caz în parte. Comisia este formată din 13 membri, lucrează transparent, analizează fiecare caz și, pe baza unui punctaj, decide astfel încât să nu existe inechități. Cât voi fi eu viceprimar nu voi da locuințe decât prin această comisie", spune viceprimarul. Legat tot de locuințele sociale, au fost băcăuani care au cerut păsuire de la plata chiriei, dat fiind că au adunat datorii mari și către primărie și către asociația de proprietari, iar acum riscă evacuarea. Însă regulile sunt stricte și aici: în cazul unor datorii mari, contractul de închiriere nu se mai prelungește. În cele mai grave cazuri, a fost nevoie să se apeleze la instanța de juedcată. "Luna aceasta vor începe și evacuări în baza unor decizii judecătorești, pentru că sunt oameni care ocupă ilegal locuințe, fără să își mai plătească chiriile și cu datorii mari acumulate", spune viceprimarul. Vineri au fost două astfel de cazuri la audiențe, ca să ceară păsuire, dar nu au găst înțelegere. Tot la audiențele de vineri, un cetățean a solicitat aprobare pentru construirea unui balcon la parterul blocului, iar un altul a cerut retrocedarea unnui teren pe un fost amplasament. Nu au lipsit nici eternele probleme din cadrul asociațiilor de proprietari, unde sunt contestați președinții sau e gâlceavă pe repartizarea cheltuielilor de întreținere. "Cei din asociațiile de proprietari nu înțeleg că primăria are foarte puține atribuțiuni în privința lor. Primăria nu poate dispune decât controale economico-financiare, dar numai acolo unde există semnale serioase de nereguli", spune viceprimarul. Cert este că, într-un fel sau altul, toate petițiile prezentate la audiențele de vineri au primit un răspunns, fie că omul a fost îndrumat să își întocmească actele necesare rezolvării problemei, fie că a primit explicații detaliate, un sfat sau chiar un refuz dacă s-a aflat în culpă iar problema semnalată i se datorează. Următoarele audiențe la viceprimarul Dragoș Ștefan sunt peste circa două săptămâni.

