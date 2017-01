– măsura este obligatorie şi are rolul de a facilita accesul proprietarilor în caz de calamitate Asociaţiile de proprietari au fost informate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău cu privire la obligativitatea de a debloca căile de acces din blocuri. Atât uşa principală, cât şi uşa secundară (dacă există) trebuie eliberate. Punctele de sudură, lacătele sau orice alte lucruri care blochează accesul trebuie înlăturate. În cartierul Bistriţa Lac s-au luat deja primele măsuri. „ISU ne-a instruit cu privire la deblocarea căilor de acces şi am luat deja legătura cu şefii de scară. Le-am pus în vedere proprietarilor să-şi strângă bunurile care îngreunează accesul, iar acolo unde uşa secundară era închisă cu lacăt, accesul se va face pe bază de cartelă”, declară Dorel Trofin, preşedintele Asociaţiei de proprietari nr. 106. Majoritatea proprietarilor au înţeles cât de important este să elibereze căile de acces şi s-au executat, cărându-şi bunurile depozitate la ieşirea secundară. Au existat însă voci care au refuzat iniţial să colaboreze, motivând faptul că o dată eliberate uşile secundare, oamenii se vor trezi pe preş cu oamenii fără adăpost. 2 SHARES Share Tweet

