Actualitate Localnicii din Iteşti îşi pot face buletin în comună de Ramona Ionescu - Dacă e marţi, echipa care deserveşte camera mobilă a Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Bacău face o ieşire în comuna Iteşti. Primăria din localitate a publicat un anunţ prin care le face cunoscut sătenilor că pe 28 februarie, între orele 9 – 14, va avea loc o acţiune a Biroului de Evidenţă a Populaţiei Bacău în vederea schimbării cărţilor de identitate expirate sau a întocmirii unor acte de identitate pentru tinerii care au împlinit 14 ani. Localnicii interesaţi de acestă activitate se pot prezenta la sediul Primăriei Iteşti cu un dosr plic în care să pună actul de identitate (original şi copie), certificatul de naştere (original şi copie), hotărârea judecătorească de divorţ definitivă(dacă este cazul), adeverinţă de la Registrul Agricol şi 15 lei. În ceea ce-i priveşte pe minorii care au împlinit 14 ani, precum şi tinerii care au 18 ani, aceştia trebuie să se prezinte obligatoriu cu unul dintre părinţi care trebuie să aibă cartea de identitate asupra lui. Tarifele percepute pentru timbrul fiscal sau taxa extrajudicară de timbru nu se mai percep de la 1 februarie 2017. De reţinut, este faptul că băcăuanii trebuie să aibă în vedere faptul că buletinul expiră la data naşterii. Astfel, este mai uşor să reţină când expiră termenul de valabilitate al cărţii de identitate.

