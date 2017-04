Loc de joaca periculos pe strada Bicaz de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – precipitatiile abundente din aceasta vara au favorizat surparea terenului in incinta locului de joaca de pe strada Bicaz – ingrijorati de gropile rezultate, mai multi parinti trag un semnal de alarma in privinta sigurantei copiilor Locul de joaca amenajat de Primaria Bacau pe strada Bicaz se afla situat chiar lânga dispensarul medical. In vecinatatea acestei cladiri, de-o parte si de alta a gardului despartitor se casca doua gropi. Cea din interiorul parculetului a fost acoperita temporar cu un balansoar rupt, iar pe cea din exterior a fost asezata o coala de tabla ruginita. Parintii spun ca groapa din parculet este cea mai periculoasa, intrucât se afla chiar la coborârea de pe tobogan. “In urma lucrarilor de asta vara – când s-au inlocuit niste conducte in zona – ploile din ultima vreme au spalat pamântul si pentru ca acesta nu a fost tasat cum trebuie peste santuri, malurile santurilor s-au surpat, lasând in loc o groapa de toata frumusetea. Aceasta groapa e un real pericol pentru copilasi. Cine se ocupa de lucrari ar trebui sa se gândeasca si la siguranta copiilor care frecventeaza acest loc de joaca”, declara Gabriela Stiuliuc Bunicii copiilor din cartier spun la rândul lor ca nici toboganele nu mai prezinta siguranta care o aveau la inceput, când au fost montate. “E un parc mult prea mic pentru un cartier atât de mare. Fiind foarte solicitat de copii si chiar de tineri fara minte care sunt pusi pe stricat, locul de joaca este degradat pe alocuri. Pe lânga o revizie completa a leaganelor si toboganelor, ar mai trebui adus niste pietris in parc. Asa am putea scapa de praful ridicat de alergatura copiilor. Nu zic ca ar fi de preferat acel covor cauciucat, de care beneficiaza alte locuri de joaca din oras“, spune Octav Chivu Insotitorii celor mici supravegheaza in permanenta joaca copiilor, insa, intr-un moment de neatentie, groapa cascata lânga tobogan poate face oricând o victima. 12 SHARES Share Tweet

