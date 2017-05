Livezi, comuna înfrățită cu localitatea Fytiat din Franța

De 26 de ani, comuna Livezi din județul Bacău este înfrățită cu localitatea Fytiat din Franța, perioadă în care a cunoscut o permanentă dezvoltare. Din 2008, comunitatea din Livezi este condusă de primarul Gioni Crăciun (PSD), care se află în prezent la cel de-al treilea mandat.

– În primul rând vreau să ne spuneți câte ceva despre această înfrățire cu localitatea franceză.

– Noi am ținut în permanență legătura cu ei. Chiar anul trecut am fost în vizită în Franța și am participat la niște evenimente pe care le-am susținut împreună. Partea franceză ne-a ajutat foarte mult, mai ales la început, când cu ajutorul lor am construit trei școli, grupuri sanitare, parcuri de joacă pentru copii. Eu am venit în primărie din 2008 și am continuat colaborarea cu ei. Am avut vizite de ale lor și am susținut permanent schimburi de experiență. Și noi când am fost în Franța le-am prezentat diverse spectacole, prin care am promovat talentele artistice și obiceiurile tradiționale din zona noastră.

– Presupun că în aceste activități au fost implicați, în primul rând, tinerii. Cum stă comuna Livezi la capitotul infrastructură școlară ?

– Avem Școala Principală Nr. 1 Livezi, gimnazială, care este cu statut juridic și Școala cu clasele I-VIII de la Poiana. Și mai avem în fiecare sat câte o școală primară. În total, avem șase școli și șase grădinițe în care frecventează cursurile aproape 700 de copii.

– Sunteți în funcția de primar din 2008. Care considerați că este cea mai mare realizare a dumneavoastră de când conduceți comuna?

-În primul rând, cred că ar trebui să vorbesc de atragerea de fonduri europene, proiectul pe măsura 322, în care am reușit să fac primii metri de asfalt pe drumurile comunale. Am reușit cu acest proiect, care nu a fost unul ușor, să asfaltez aproximativ 10 km de drumuri, să fac o infrastructură care să ne ajute în promovarea localității, în sensul în care avem o zi a comunei pe care o sărbătorim și pentru care am făcut căsuțe în care comercianții să-și poată vinde marfa.

– Când e această sărbătoare?

– În luna august, în ultima duminică. La sărbătoarea localității montăm și o scenă pe care pot fi promovate tinerele talente din zona noastră, eveniment la care invităm și diferiți artiști de valoare la nivel național. Sărbătoarea era mai veche și practic am reînviat-o. Se chema „Ziua Bradului” și se sărbătoarea în urmă cu multe zeci de ani, pe o coastă însorită lângă o pădure de brazi. Probabil că de aici i-a venit numele. Tradiția a continuat și în vremea comunismului când aveam și taraf în zonă, aveam un cor pe două voci, comunitatea era mai dezvoltată. Din păcate, după 1990, tradițiile s-au mai stins, iar activitatea căminului cultural a încetat.

– Câți locuitori mai are comuna Livezi? Vă confruntați și dumneavoastră cu exodul tinerilor spre străinătate?

– Conform ultimului recensământ avem 5.100 de locuitori, dintre care peste 1.500 sunt plecați în străinătate. Din păcate, puțini sunt cei care s-au întors și și-au dezvoltat o afacere. Sunt câțiva care au avut curaj, au deschis magazine, dar eu mi-aș dori să deschidă o activitate de producție.

– Dacă vorbiți de producție, aveți unități de profil în localitate?

– Putem spune și așa. S-a înfiripat o Asociație a Crescătorilor de Animale care este cumva la început. Mai avem o moară de grâu, dar din păcate nu ne funcționează brutăria, deocamdată. Spun deocamdată pentru că urmează să o inaugurăm, construcția fiind gata, dar stagnăm din cauza proiectului de alimentare cu gaze în zonă. Este o situație care ține de vreo 8 ani, dar nu depinde de noi, ci de furnizorul de gaz. După unele discuții și chiar intervenții la minister am primit promisiuni că până în vară vom avea gaze. E păcat, pentru că investiția în brutărie a fost de 200.000 de euro.

– Cum se prezintă comuna din punct de vedere al canalizării ?

– Avem un sistem de alimentare cu apă pe care l-am finalizat în timpul celor două mandate ale mele și am avut depus și un proiect pentru canalizare. Noi facem parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I.B., suntem prinși într-o listă de investiții și sperăm că odată cu demararea masterplanului să dăm și noi drumul la lucrare. Proiectul are o valoare de un milion de euro. Normal era ca odată cu proiectul de apă să fi fost făcut și cel de canalizare, iar acestea să fi fost făcute înainte de asfaltare. Noi mai lucrăm acum la asfaltare, prin PNDL, pentru 2,5 km de asfalt. Dar pentru că lucrurile au stagnat din punctul de vedere al canalizării, am făcut asfaltarea pentru că nu puteam să condamnăm oamenii să stea așa până vor începe lucrările la rețeaua de canalizare. Am făcut o statistică, un fel de recensământ în rândul celor care-și doresc canalizare și am constatat că majoritatea lor au optat în primul rând pentru asfaltare, mulți dintre localnici având fose septice. Noi avem canalizare pentru zona centrală, la blocul de locuințe, la școală, primărie, cei drept e un sistem mai vechi de canalizare, dar funcțional. Aici mi-aș dori să implementăm acest proiect de canalizare, urmând ca, în funcție de solicitări, să ne extindem și în alte sate.

– Cu bugetul primăriei stați bine?

– Avem un buget care ne asigură funcționarea în parametri normali. Chiar dacă a părut cumva mai mare față de anii precedenți, bugetul va fi afectat de viitoarele creșteri salariale, direcție în care s-au dus mai mulți bani față de altă dată și de aceea trebuie să fim mai atenți la banii pentru investiții. Cu toate acestea avem bani pentru întreținerea drumurilor comunale, avem anumite lucrări din cadrul școlilor din comună și vom îndrăzni și la alte proiecte. Am depus două proiecte pe programul PNDL 2, unde trebuie să asigurăm co-finanțare pentru modernizarea a încă 5 km de drumuri comunale și construirea unei șarpante la școala principală. Mai avem un proiect pentru căminul cultural pentru care am obținut o finanțare la Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții și să-l reconstruim practic din temelii, construcție ce sperăm noi să fie gata până la toamnă. Ne-am mai dori, dacă se fac branșamentele la alimentarea cu gaze, să avem un proiect de modernizarea centrului civic de la primărie până la târgul săptămânal. Mai putem vorbi de alei pietonale și chiar de parcări. Proiecte sunt.

– Ați pomenit la un moment dat că sediul primăriei a fost pe la 1901 spital de campanie construit de regele Carol. Cum se prezintă comuna Livezi astăzi din punct de vedere a serviciilor medicale?

– Avem dispensar medical, cabinet individual de medic de familie și cabinet stomatologic. Considerăm că acoperim foarte bine acest sector și suntem mulțumiți de calitatea serviciului pe care îl oferă cei doi medici și cele trei asistente. Mai avem și două farmacii. Suntem oarecum o zonă mai centrală. La noi mai vin și cei de pe la Berzunți. Cu toate acestea vrem să ne dezvoltăm mult mai mult.

– Am observat că aveți și un serviciu de pompieri…

– Este adevărat. Pentru că tot timpul am fost afectați de tot felul de calamități naturale și de incendii, am purtat niște tratative cu pompierii și am reușit de doi ani să creăm un punct de lucru al pompierilor chiar aici în comună. Am construit garaje pentru mașini și avem un detașament de pompieri permanent aici. Pompierii au venit cu o mașină a lor, iar noi am mai achiziționat una printr-un parteneriat într-un program realizat cu o asociație din Elveția.

– Dincolo de funcția de primar pe care o îndepliniți, cine este Gioni Crăciun?

– Eu sunt silvicultor de meserie și am activat în cadrul Regiei Naționale a Pădurilor Ocolul Silvic Livezi timp de 15 ani. În 2008 mi-am propus să fac mai mult pentru localitatea mea și m-am decis să candidez. Sincer, atunci nu știam în ce ocean mă arunc, mi se părea că este ușor să fii primar. Nu a fost ușor, dar am avut satisfacția că dacă-ți dorești cu adevărat să faci ceva și te interesează soarta comunității, e ceva. Am vrut să fac echipă și am încercat să atrag în jurul meu oameni, să fim un angrenaj și să facem lucruri împreună. Multe lucruri le-am făcut, pentru că se văd, dar mai sunt multe obiective de împlinit. Au fost perioade mai bune și altele mai dificile. Am lucrat foarte bine cu cei din echipa mea, și trebuie să spun că am avut un viceprimar, Dorin Enea, timp de șase ani, până în 2014, când din păcate s-a stins din viață, un om deosebit cu care am reușit să facem multe lucruri bune pentru comunitatea noastră. Trebuie să recunosc că am trecut prin mai multe partide și vreau să remarc faptul că la primul mandat, cred că am fost singurul primar din țară care am câștigat alegerile din partea Partidului Pensionarilor (PPPS). Apoi am cochetat puțin și cu PNL-ul, dar ideea este că eu am făcut toate aceste compromisuri ca să pot obține avantaje pentru comunitatea mea. Dacă nu erai în barca corespunzătoare nu aveai bani pentru dezvoltare. Ăsta este adevărul. Așa am modernizat și baza sportivă, și sediul Primăriei, pentru că altfel riscam să cadă pe noi. Tot ce am făcut, am făcut spre binele concetățenilor mei.

LIVEZI:

Se spune că zona pe care este amplasată acum comuna Livezi a fost locuită încă de pe la 1600. Prin anul 1700 se numea satul Valea Rea pentru ca din secolul XIX să capete denumirea de „târg” fiind un târg evreiesc în care activau peste 100 de familii. Din 1968, localitatea a primit denumirea Livezi. Trei obiective din comuna Livezi sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Bacău ca monumente de interes local. Două dintre ele sunt situri arheologice: așezarea eneolitică aparținând culturii Cucuteni, aflată la sud de satul Bălăneasa, și așezarea din Epoca Bronzului târziu (cultura Noua), aflată la 2 km sud-vest de același sat, pe malul Tazlăului. Al treilea obiectiv, clasificat ca monument de arhitectură, este biserica de lemn „Sfântul Dumitru” din satul Poiana, biserică construită în 1814. Clădirea în care funcționează astăzi Primăria a fost maternitate și chiar spital de campanie construit de regele Carol la 1901