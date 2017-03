Multimedia Liturghie arhierească în Biserica „Buna Vestire” din Bacău de Liviu Maftei - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ca un preambul la sărbătoarea pe care creştinii o vor prăznui sâmbăta viitoare, enoriaşii Parohiei „Buna Vestire” din cartierul Bistriţa-Lac, alături de preoţii-slujitori Iulian Muşat şi Ionuţ Căsăneanu, au primit vizita ierarhului locului, Înalpreasfinţitul arhiepiscop Ioachim. Duminică, 19 martie, acesta a săvârşit Sfânta Liturghie în sfântul lăcaş ctitorit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fiind însoţit de un sobor de preoţi din Protopopiatul Bacău. Rugăciunile specifice celei de-a treia duminici din Postul Mare, Duminica Sfintei Cruci, au fost completate de cântările liturgice interpretate de un cor de tineri teologi, studenţi ai facultăţii de profil de la Iaşi, şi de un grup vocal-instrumental, grup format din tineri membri ai ASCOR Bacău care a încântat audienţa cu pricesnele lor. „Avem astăzi, laolaltă, Crucea şi Maica Domnului. Purtaţi aceste simboluri ale credinţei cu demnitate şi să vă fie în continuare embleme şi icoane de urmat” a subliniat ÎPS Ioachim în cuvântul său de învăţătură. Cu această ocazie, ierarhul a lansat o chemare la participarea credincioşilor în număr mare la acţiunile ce se vor desfăşura sâmbătă, 25 martie, sub titlul „Marşul pentru Viaţă”. 1 of 16 53 SHARES Share Tweet

