“Litoralul” bacauan de la Baile Sarata

La numai sapte kilometri de Bacau, in localitatea Sarata, se afla o oaza de recreere si sanatate de care putini dintre oraseni au habar. Locul este cunoscut sub numele de Baile Sarata si apartine Episcopiei Romano-Catolice, prin administrarea Asociatiei “Caritas”. Râpa lui Voda, Coasta Mosului, La Oglinzi, Izvorul Puturos sunt câteva dintre izvoarele cu apa minerala cu proprietati terapeutice cunoscute inca din vechime. Calitatile izvoarelor au fost descoperite inca inainte de anii 1900, iar lumea a inceput sa frecventeze locul ca sa isi oblojeasca betesugurile. Statiunea a fost insa uitata timp de zeci de ani, iar toate amenajarile facute pe la inceputul secolului trecut au ajuns in ruina. Noul proprietar a inceput insa reamenajarea locului, iar acum exista posibilitati de cazare, precum si o baza de tratament. Totul sclipeste de curatenie, iar din padurea imbracata in verde crud izvoraste multa liniste.

S-a deschis noul sezon

La Sarata tocmai s-a deschis noul sezon, care va dura pâna in octombrie. Deocamdata, tratamentele se fac in baza din interior, dar in curând locul va deveni neincapator si in exterior. Vara functioneaza cele doua piscine, doua bazine de Jacuzzi, terasa cu gratar, precum si celelalte facilitati. Exista si Internet wi-fi gratuit. “Indemn pe toata lumea, din Bacau si imprejurimi, sa ne viziteze si sa incerce aceste ape binefacatoare. Avem aici si medic, si kinetoterapeut si fizioterapeut, iar la recomandarea medicului de familie sau a specialistului se pot rezolva o multime de probleme de sanatate”, spune parintele Lucian Simon, administratorul Centrului si director “Caritas” pe regiunea Bacaului. Indicatiile terapeutice sunt numeroase, numai in cura externa, si dintre ele enumeram: boli cronice ale aparatului locomotor, boli reumatice, boli post-reumatice, fracturi neconsolidate, ulcere varicoase, boli ale sistemului nervos periferic, boli ginecologice cornice, unele dermatoze.

Preturi modice

Accesul de la Bacau la Sarata este facil chiar si in lipsa masinii personale, intrucât exista microbuze cu frecventa mai mica de o ora. Pentru accesul in baza se achita 12 lei de persoana si se poate stat toata ziua. Cazarea costa 20 de lei patul/persoana/noapte, in cladire sau in casute, in camere de doua persoane dotate cu televizor. Bucataria este in regim hostel, adica exista toate utilitatile, dar clientii trebuie sa isi aduca alimente de acasa si sa le gateasca. Un pachet de servicii, care include cazare, tratament si acces la toate facilitatile terapeutice si de agrement costa 55 lei/zi. Centrul are patru angajati permanenti si patru voluntari, printre care si un medic. Tot profitul se reinvesteste ori in centru, ori in activitatile de binefacere ale Asociatiei “Caritas”. De obicei, in zilele calduroase ale verii, locul este neincapator cu tot felul de oameni, tineri sau mai vârstnici. Acum sunt cazati doar vârstnici, care in general stau aici 12-15 zile. Printre ei, si pensionara Maria Malin. “Pâna acum trei ani nu am stiut despre aceste bai. Nici nu puteam merge pe picioare, eram adusa cu masina, iar dupa sase zile de bai deja veneam singura aici, cu autobuzul. Este foarte convenabil, fiindca pentru pensionari nu se mai dau acum bilete de tratament cum se dadeau odinioara. Conditiile sunt excelente”, spune Maria Malin, din Bacau.