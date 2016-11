Lions Club Moldova a aniversat 25 de ani de lionism in Bacau

Lions Club Moldova Bacau a marcat, sâmbata seara (26 noiembrie) implinirea a 25 de ani de activitate proprie si 25 de ani de lionism in judetul Bacau, fiind prima organizatie cu acest statut infiitata la noi. La evenimet au participat, alaturi de membrii clubului, fosti membri ai acestuia (intre care i-am vazut pe Raducan Ion si Petru Placinta, dar nu numai), Daniela Holzheimer – guvernatorul in exercitiu al Districtului 124 România al Lions Clubs International, Ion Antonio Tache, viceguvernator 1, trei past-guvernatori – Mirela Grigorovici, Ionel Lupu si Costel Baltariu (ultimii doi bacauani, membri al Lions Club Moldova), membri ai celorlalte cluburi Lions din judetul Bacau (Sf. Gheorghe, Lions Club Comanesti si Sanity), reprezentanti ai unor cluburi Lions din tara si ai organizatiei de tineret a Lions Club Moldova, Clubul Leo, dar si reprezentanti ai Parlamentului si Consiliului Judetean Bacau.

La deschiderea reuniunii, amfitrionul acesteia, presedintele in exercitiu al Lions Club Moldova, avocatul Gabriel Crismaru, a oferit participantilor diplome aniversare, iar unor membri marcanti ai clubului aniversat, unor fosti membri, precum si unor invitati, le-au fost inmânate plachete de merit. Intre ei s-a numarat si actorul Gheorghe Geo Popa, cel care a adus, practic, lionismul pe meleaguri bacauane.

O placheta aniversara a fost oferita si decanului de vârsta al lionismului românesc, profesroului Ioan Micu (alias Tata Pac), membru, in prezent, al Lions Club Sf. Gheorghe Bacau.

De asemenea, Daniela Holzheimer a oferit Clubului Moldova o placheta aniversara, cu fanionul de guvernator, si o diploma de excelenta „pentru implicarea si dinamismul pus in slujba lionismului românesc”.

Activitatea de un sfert de secol al Lions Club Moldova a fost elogiata si de Sorin Brasoveanu, pesedintele Consiliului Judetean, el insusi membru al clubului. „Lions Club Moldova – a spus Sorin Brasoveanu – a dat un puternic exemplu in cei 25 de ani de activitate, prin implicarea sa, la nivelul comunitatii, prin proiecte, prin actiuni umanitare. Vrem, in continuare, sa aducem bucurie in sufletele oamenilor care au nevoie de sprijin, pentru a sti ca nu sunt singuri”. Aprecieri asemanatoare a formulat si deputatul Constantin Avram.

Cu acest prilej, clubul a inaugurat cartea sa de onoare, in care primele semnaturi au fost puse de Gheorghe Geo Popa si de Daniel Holzheimer.