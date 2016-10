Solutie de avarie in centrul Bacaului. In loc de semaforul la buton care i-ar mai fi oprit pe pietoni din a trece incontinuu pe zebra de la magazinul Luceafarul, ieri au fost montate limitatoare de viteza.

La inceputul anului, in buget, a fost prinsa achizitia mai multor semafoare de acest tip care urmau sa apara in mai multe puncte din oras, dar, in luna august, noul primar constata ca nu s-a facut nici un demers pentru achizitie.

„Intr-adevar, acolo trebuia montat un semafor, dar asta este o chestiune de durata si este mai scump. Pentru ca au venit foarte multe sesizari de la oameni, am spus sa montam provizoriu limitatoarele”, a explicat viceprimarul Constantin Scripat.

Acesta a mai spus ca in centru nu mai sunt alte puncte in care se vor monta, in schimb, prin oras, astfel de limitatoare au aparut pe strazile Bucegi, Miron Costin, Veronica Micle, Tipografilor si mai sunt si alte solicitari.

Primele „cocoase” s-au montat in vara pe strada Vasile Alecsandri, la trecerile de pietoni de la Scoala „Spiru Haret” si Colegiul „Anghel Saligny”.