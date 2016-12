Limbii si simtirii estetice românesti, o superba declaratie de dragoste!

Doi buhuseni minunati (bucuresteni, acum): prof. Oana Siclovan (care a fost si redactor al ziarului nostru…) si ing. Mircea Lucian Siclovan; sot si sotie, trei copii de asezat in rama sufletului. Sunt spirite de succes în domeniile dumnealor, dar gestioneaza si un ONG, ,,Asociatia «Liber la Educatie, Cultura si Sport»”, aplaudat pe toate meridianele lumii, cu o prezenta remarcabila si in judetul Bacau (proiecte, donatii, sponsorizari).

Recent, cei doi au lansat un concurs de caligrafie. Ce idee! A scrie frumos, cuceritor, intr-o lume in care ilizibilul desantat a inceput sa faca legea! Concursul National de Caligrafie, devenit unul international, organizat in colaborare cu Ministerul Culturii România si Muzeul Contemporan al Caligrafiei, Moscova, a cucerit deja, dupa doua luni de la lansare, aplauze internationale. Au trimis lucrari impresionante români din… România (toate zonele), Italia, Belgia, Anglia, Spania, Japonia, Statele Unite etc. Deocamdata, desi inscrierile pentru competitie au ca termen ultim ziua de 16 decembrie, s-au inscris la concurs peste 200 de candidati.

Deja, privirea preliminara a juriului – învatatori, profesori, caligrafi profesionisti, arhitecti, critici de arta, reprezentanti ai Muzeului Contemporan al Caligrafiei din Moscova si ai Ministerului Culturii din România – a fost impresionata de calitatea multor lucrari. O românca din Japonia, de pilda, indrumata de un specialist japonez, a realizat o lucrare emotionanta (transcriere a poemului eminescian ,,Din strainatate”), nu doar din perspectiva estetica. Fireste, am putea prezenta si alte exemple minunate. Lista cu membrii juriului va fi afisata odata cu publicarea rezultatelor. Radio România, institutie impresionata de ineditul proiect, a si difuzat o emisiune speciala cu prof. Oana Siclovan.

Concurentii cuceriti de caligrafia minunata trebuie sa transcrie un citat, de 50-100 de cuvinte dintr-o opera apartinând literaturii române, având un mesaj impresionant si / sau un limbaj artistic deosebit. Tinta de suflet: promovarea scrisului de mâna românesc, încurajarea lecturii, cultivarea scrisului… arta. Nu exista limite de vârsta. Toata fiinta stiutoare de scris poate concura. Juriul va aplauda aspecte care vizeaza: originalitatea (personalitatea adusa literelor si scrisului în general; daca exista aspecte ornamentale suplimentare; creativitatea în alegerea textului; transmiterea unui mesaj prin textul ales, tehnica proprie sau specifica: pictura, grafica, decorativa, pentru cadrul paginii); estetica (forma estetica a literelor si, în final, a cuvântului/frazei/textului; proportia literelor; înclinarea literelor; paginatia, echilibrul dintre litere si insertia aspectelor grafice, culoarea); fluenta scrisului (cursivitatea; litere legate, fara spatiu, un singur fir; aspectul cât mai natural); ortografia si punctuatia (corectitudinea textului copiat; lipsa erorilor de ortografie si punctuatie); aspectul general (cum arata textul, ca un întreg). Pentru fiecare categorie de vârsta, în urma jurizarii, se vor acorda premii si trofee de excelenta. Lista câstigatorilor va fi afisata pe site-ul www.educatie.ong si pe pagina de Facebook Asociatia Liber la Educatie, Cultura si Sport, în maxim 60 de zile de la închiderea programului de înscriere. Adresele amintite includ toate detaliile regulamentului de concurs, inclusiv adresa de expediere a lucrarilor.

De ce n-a fost inclus si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice in acest proiect? ,,Pentru ca, spune prof. Oana Siclovan, zâmbind optimist, incercam sa convingem acest minister ca sa includa Caligrafia in planul de invatamânt, cel putin ca disciplina optionala, pentru inceput. In multe tari, ca in Japonia, de pilda, Caligrafia nu este doar o disciplina de invatamânt; este privita ca o arta, ca un brand al fiintei nationale, ca o vedeta a spiritului”. Marturisesc gândul ca m-am indragostit de acest proiect. Este o mare declaratie de dragoste facuta limbii române, simtirii estetice romanesti. Vom reveni cu rezultatele lui.