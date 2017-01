Contrasens Limba noastră-i o comoară de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Magazinele din zona centrală a Bacăului vor fi închise pentru niște nepotriviri lingvistice. Concret, pentru că o definiție dintr-un ordin ministerial nu este recunoscută că se poate aplica și într-o lege. Adică, definiția aglomerării de persoane dintr-un ordin referitor la prevenirea incendiilor nu este recunoscută a fi valabilă și pentru legea referitoare la protecția împotriva cutremurelor. Adică, legea interzice orice activitate comercială în spațiile aglomerate din imobilele cu risc seismic, dar nu spune ce înseamnă „spațiu aglomerat”. Dar o spune un ordin referitor la normele PSI, care vorbește de un spațiu în care se află mai mult de 50 de persoane. Dacă sunt mai puțin de 50, nu mai e spațiu aglomerat, și, prin urmare, magazinul poate funcționa. Dar Prefectura a considerat că definiția din ordinul de ministru nu se poate aplica și la lege, așa că a atacat problema în contencios iar instanța i-a dat dreptate. Problema este definitorie pentru societatea românească actuală. Pentru că, chiar dacă definiția ar fi recunoscută de autorități și de instanță, acest lucru nu ar rezolva problema. Asta deoarece de zeci de ani blocurile așteaptă să fie renovate și nu s-a mișcat nimic până acum. Faptul că o lege interzice activitatea comercială într-un astfel de imobil nu înseamnă că un cutremur nu mai pune în pericol locatarii. Toată zbaterea asta cu definiția care ar permite funcționarea magazinelor consumă inutil energie pentru că nu aduce nimic nou în problema renovării imobilelor. Cel mult sancționează niște comercianți pentru niște fapte care nu le sunt imputabile: nu de ei depinde renovarea clădirilor, ci de locatarii proprietari. Conform legii, proprietarul trebuie să se ocupe de reparații; cum în imobilele din Centru locuiesc pensionari cu venituri mici, este clar că nu se vor găsi bani pentru lucrări. Aici a intervenit Statul și a spus că pune o parte din bani pentru a rezolva problema. Doar că, de ani de zile un singur bloc a fost consolidat. 0 SHARES Share Tweet

