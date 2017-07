Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal a stabilit ca ediția 2017-2018 a Ligii a III-a sa înceapă pe data gust. Termenul limită de înscriere a divizionarelor C este 20 iulie. Bacăul va alinia la startul campionatului o singură reprezentantă, Aerostar, care și-a fixat ca obiectiv ridicarea ștachetei. Clasați pe poziția a patra anul trecut, „aviatorii” și-au propus să termine noul sezon între primele trei, ținta finală fiind promovarea în Liga a II-a. Pentru a-și atinge dezideratul, Aerostar l-a adus pe banca tehnica pe Cristi Popovici. Înlocuitor al lui Mișu Ionescu, Popovici a bătut marți palma cu conducerea clubului, pentru ca miercuri să conducă primul antrenament al echipei. Achizițiile sunt, și ele, în ton cu ambițiile grupării prezidate de Doru Damaschin: portarul Hărăguță și jucătorii de câmp Mihălăchioae, Vraciu si Andrei Pavel. Acestora li s-au adăugat și doi tineri jucători de la LPS Roman: fundașul central Ivancea și mijlocașul lateral Buciuman. „Aviatorii au perfectat deja o serie de jocuri de verificare: pe 22 și 25 iulie va avea loc o „dublă” cu Focșaniul, iar pe 28 iulie și 4 august două confruntări cu Romanul. Primul meci oficial al echipei antrenate de Cristi Popovici se va disputa pe 23 august, în Cupa României. 9 SHARES Share Tweet

