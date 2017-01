Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere continua procedura de licitare pentru drumurile de mare viteza Focsani-Bacau si Bacau-Pascani, care fac parte dintr-un lot de patru drumuri de mare viteza ce vor forma autostrada 7, care va lega nordul de sudul tarii. Valoarea estimata a contractelor este de 29 de milioane de euro. Procedura era abia la inceput, fiind demarate licitatii pentru studiile de fezabilitate si proiectele tehnice aferente realizarii acestor drumuri. Consiliul a respins contestatiile si a dispus revizuirea Caietului de sarcini. Compania de Administrare da asigurari ca va pune in aplicare deciziile si va raspunde clarificarilor cerute de operatorii economici. Mai mult, „Compania va desuspenda procedurile de atrobuire si va prelungi cu un termen rezonabil data limita de depunere a ofertelor”, se arata in comunicatul remis presei. Anunturile de participare la licitatia privind realizarea studiului si a proiectului tehnic au fost publicate in luna noiembrie anul trecut, iar termenul limita pentru depunerea ofertelor a fost 5 ianuarie. Acum, dupa rezolvarea contestatiilor, va urma un nou termen de depunere. Autostrada va avea, in total, o lungime de 330 de kilometri. Centura Bacaului, la care au demarat deja lucrarile, este prinsa in acesti kilometri. 0 SHARES Share Tweet

