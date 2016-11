Liceul Tehnologic „Petru Rares” sub umbrela proiectelor Erasmus +

Timp de doi ani scolari, Liceul Tehnologic „Petru Rares” Bacau este coordornatorul Proiectului ERASMUS +, 2016-1-RO01-KA102-023667 – EUROPRACTICA, bugetat cu 93.766 euro, care are ca scop cresterea calitatii formarii initiale a elevilor de la profilul turism si alimentatie (ruta liceu si scoala profesionala) prin organizarea de stagii de practica in colaborare cu companii de profil europene din Spania si Cipru.

Proiectul va fi implementat in perioada 2016-2017 si, prin selectionarea a 34 de elevi de la profilul turism si alimentatie publica, se va oferi acestora un nivel de pregatire la standarde europene prin completarea notiunilor si cunostintelor dobândite in scoala româneasca.

Elevii implicati in cele doua mobilitati vor fi selectionati in urma unui concurs organizat in scoala ce va include dosarul de candidatura, interviul in limba engleza si proba practica pentru testarea competentelor profesionale din domeniul turism si alimentatie.

Coordonatorul proiectului, Mariana Ratoi, alaturi de echipa de proiect formata din profesorii Ioan Stan (director), Angelica Farcas, Oana Cristina Danaila si Sorin Gutunoi (director adjunct) vor coordona si monitoriza activitatile din cadrul proiectului pentru ca, in final, obiectivele propuse sa fie atinse. Elevii din grupul tinta vor obtine la finalul proiectului certificarea Europass Mobility a competentelor dobândite.

Produsele proiectului (34 de portofolii, 34 caiete de practica, site-ul proiectului) vor constitui baza pentru realizarea Planului de Dezvoltare Europeana a liceului.