Educatie Liceeni buhușeni participă la ,,Youth Camp – Ruhr Games 2017” de Ion Fercu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Colegiul ,,Ion Borcea” Buhuși va participa la manifestarea ,,Youth Camp-Ruhr Games 2017” cu 20 de elevi și profesoarele Mihaela Rugină și Andreea Cojocaru. Liceenii au fost selecționați riguros, competențele care vizează cunoașterea unei limbi străine, conduita și rezultatele obținute la învățătură fiind reperele principale ale evaluării. Invitația de a participa la acest proiect internațional a sosit din partea Sportjugend Landessportbund NordRhein-Westfalen, vía Adrian Păduraru, reprezentant al A.J.F. Bacău, care este și coordonatorul grupului din Buhuși. Adrian Păduraru cunoaște atmosfera proiectului, întrucât, anul trecut, cu ocazia unei manifestări educative, a fost oaspetele germanilor. În proiect sunt invitați peste 1000 de tineri din Romania, Germania, Marea Britanie, Brazilia, Rusia, Polonia, Turcia, Olanda, Cehia și Africa de Sud. Practic, aceștia vor participa la un festival internațional de sport și cultură, Europa, multimedia și design. În cadrul acestuia, liceenii vor participa la tabăra multinațională de tineret din orașul Hamm, Nord Rhein-Westfalia, Germania. Vor fi organizate peste 40 de ateliere de lucru cu tematică sportivă, culturală, europeană, multimedia, muzicală și de design, având deviza ,,Sportivitate, Diversitate & Unitate”. Aceasta este o oportunitate deosebita pentru adolescenții buhușeni. Ei vor avea șansa de a interacționa, de a comunica într-o limba de circulație internațională și de a lucra în echipă împreună cu europeni de aceeași vârstă. Toți participanții au primit conturi individuale pe platforma online a taberei și au optat pentru activitățile și workshopurile preferate. Participarea la această tabăra – masa, campingul, implicarea în activități – este gratuită. Singurul cost este cel care vizează transportul. Grupul se va deplasa in Germania cu avionul, pe ruta Cluj-Napoca – Dortmund și retur. Costurile transportului au fost suportate de către participanți. Consiliul local Buhuși a sprijinit acest efort financiar al liceenilor cu 10 000 lei, aproximativ jumătate din suma necesară pentru transport. Și aleșii din Blăgești și Racova au înțeles importanța manifestării, sprijinindu-i financiar pe liceenii care au domiciliul în aceste localități. Singurii care n-au priceput despre ce este vorba sunt aleșii din Români-Neamț. ,,Am sprijinit financiar acest proiect, ca o recunoaștere a rezultatelor foarte bune obținute de liceeni la învățătură și diferite competiții”.

– Vasile Zaharia, primarul orașului Buhuși

