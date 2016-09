Liberalii vad in negru primele 100 de zile ale administratiei PSD in Bacau

PROMO



Conducerea PNL Bacau a organizat vineri o conferinta de presa, in replica la declaratiile primarului Cosmin Necula, referitoare la primele o suta de zile ale mandatului sau in fruntea orasului Bacau. Mesajul liberalilor este ca aceste prime o suta de zile au fost caracterizate de lipsa de viziune si strategie administrativa, de politizarea institutiilor de invatamânt si abandonarea promisiunilor electorale.

„PNL Bacau considera ca e timpul ca cei doi sefi de institutii – primarul Cosmin Necula si presedintele Consiliului Judetean, Sorin Brasoveanu, sa iasa de sub «fustele» presedintelui PSD Bacau, Dragos Benea, sa abandoneze calculele politice si politicianiste in perspectiva alegerilor parlamentare si sa treaca la administrarea orasului, respectiv a judetului”, a spus Ionel Palar, presedintele PNL Bacau. „Sa te lauzi, la comun cu inca alti trei colegi de partid, ca ai intentia sa asfaltezi o strada (strada Aeroportului n.n.) tradeaza nivelul si dinamica cu care se va face administratie in Bacau, in urmatorii patru ani.

Modernizarea strazii Aeroportului era prinsa la finantare in bugetul local inca de la inceputul anului, si deja se alocasera 40.000 de lei pentru studii de fezabilitate. Asa ca, de fapt, primarului Necula ii mai ramân de facut 67 dintre cele 68 de strazi pe care le-a promis in campania electorala. (…) Viziunea primarului, care ar dori stopate investitiile mari, ar insemna pierderi la bugetul local. Avantajele unor astfel de investitii sunt sumele colectate prin autorizatiile de constructii, sumele defalcate din cota tva, care se intorc la bugetul local, impozitele pe care le achita muncitorii sau locurile de munca”, a spus si Mircea Fechet, liderul grupului PNL din Consiliul Local.

La politizarea invatamântului bacauan, prin schimbarea unor directori de scoli, s-a referit si Tudorita Lungu, vicepresedintele PNL Bacau: „Faptul ca PSD blocheaza concursul pentru directori, prin amendamentul Ecaterinei Andronescu, care il vrea amânat pentru vara lui 2017 confirma faptul ca PSD politizeaza invatamântul. Daca un candidat ar esua la concurs, el nu mai poate fi numit cu delegatie si astfel PSD nu ar mai putea pune directori dupa bunul plac. De aceea se si merge pe varianta numirilor prin delegatie si nu s-a mai organizat vreun concurs de ani intregi”, a spus Tudorita Lungu.

In cadrul aceleiasi conferinte, Mircea Fechet a spus ca a inregistrat la Primarie un proiect de hotarâre prin care se urmareste transparentizarea achizitiilor publice. Liberalii doresc eliminarea criteriului pretului cel mai scazut si impunerea celui al calitatii, sau anuntarea publica a achizitiilor de bunuri si servicii sau lucrari care nu depasesc sumele de 30.000 de euro, respectiv 100.000 de euro. Astfel, spun liberalii, ar fi favorizate mai mult firmele locale.