Politica Liberalii moineșteni atacă încrezători primăria de Comunicat de presa - Peste 200 de liberali moineșteni au participat la festivitatea de lansare oficială a lui Cezar Ștefan Vascan, candidatul PNL pentru Primăria Moinești la alegerile anticipate din 11 iunie. La eveniment au participat parlamentarii partidului, Tudorița Lungu, Ionel Palăr și Daniel Fenechiu, lideri județeni ai PNL, membri în structurile de conducere ale partidului, dar și primari PNL din zona Moinești. Inginerul petrolist Cezar Vascan, apreciat manager al OMV-Petrom, a susținut, în declarația rostită pe scena evenimentului, că intră în cursa electorală cu încrederea că un primar liberal ar reprezenta șansa de relansare a Moineștiului: "Aici, la Moinești, s-a dat în ultimii ani senzația implicării administrației locale, dar, pe fond, economic, orașul este anchilozat. E un oraș din care tinerii fug din cauza lipsei de perspective, a salariilor mici, a nivelului de trai scăzut. Eu cred în șansele orașului de a renaște, iar ca primar, strategia mea este una clară: cu banii din buget să administrăm orașul și să atragem fonduri guvernamentale și europene, pentru a-l dezvolta". Ionel Palăr, președintele organizației PNL Bacău, consideră că administrațiile liberale și-au demonstrat din plin eficiența, indiferent dacă este vorba despre orașe mari sau despre comune. "Cred că, la Moinești, ne batem cu șansă, pentru că domnul Vascan a demonstrat că este un manager bun, dar și un om serios, care nu a părăsit niciodată reduta liberală. Sunt convins că echipa liberală de la Moinești se va mobiliza și are tot sprijinul și tot respectul nostru", consideră deputatul Ionel Palăr. Cezar Vascan a reconstruit filiala locală a PNL, după ce, în 2014, ca urmare a Ordonanței PSD care s permis, timp de 30 de zile, migrarea aleșilor locali către alte partide, fără să-și piardă funcțiile, filiala a rămas fără un număr însemnat de membri. Astăzi, PNL Moinești, prin Cezar Vascan, se luptă de la egal la egal cu ceilalți contracadidați pentru fotoliul de primar al orașului. Biroul de presă al PNL

